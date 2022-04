Busca reinventarse

Como vocalista de Fobia, Leonardo de Lozanne ha sabido ganarse a su audiencia, pero ahora está listo para hacerlo también en otros entornos.

Si bien su faceta como solista arrancó en 1999 con el disco Series de Ficción, el músico cree que su próximo álbum, Espacial Colonial, es con el que ha logrado innovar su propuesta y crear un concepto creativo que define lo que quiere lograr.

"Lo padre de una carrera solista es que te puedes reinventar y agarrar el rumbo que quieras. Mi siguiente disco puede ser voz a capela, de pura acústica y el otro quién sabe, y uno de mis más grandes héroes es David Bowie, que era el maestro de lo camaleónico. Me encantaba y lo extraño porque era el único artista por el que me emocionaba ver qué iba a sacar ahora.

SE ALISTA PARA LANZAMIENTO

"Hay discos que me gustan más que otros, pero siempre me sorprendía y eso me encantaba, entonces quisiera construir una carrera solista de ese tipo: camaleónica, a eso aspiro", compartió De Lozanne en entrevista.

Para crear su nuevo proyecto, el músico contó con el apoyo de un equipo creativo que incluyó a Javier Ramírez Gómez "El Chá" como director artístico y a Christian Jean y Luis López, quienes le ayudaron a trasladar su visión al material de ocho temas que espera lanzar en junio o julio.

"Algo que tenía muy claro es que quería trabajar con gente más joven, con otra visión, que trabajaran diferente, que escucharan cosas diferentes a lo que yo y por eso me asocié con Chris y Luis y me encantó porque cambiaron todo a lo que yo estaba acostumbrado.

YA HA LANZADO SENCILLOS

"Por eso para mí hacer equipo es lo más importante, porque yo podía idear locura y media pero de pronto un artista como ´Chá´ que es súper creativo y ve la vida de una manera diferente a mí puede hacerlo mucho mejor", destacó.

De su próximo disco, el cantante ya ha lanzado los sencillos "Lluvia de Fuego" y "Polvo Cósmico", ambos bien recibidos por los fans.

"La verdad es que estamos gratamente sorprendidos. Yo nunca lo esperé y sobre todo contento por el hecho de que la gente no sólo lo celebra, sino que también lo entiende.

"Porque cuando sacas algo que conecta, se siente, sobre todo ahora que tenemos las redes sociales en donde puedes ver los comentarios y la respuesta", celebró.