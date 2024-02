Bryan Adams con ímpetu rockero

Ciudad de México

A sus 64 años, el ímpetu y las ganas de rockear en un escenario le siguen intactas a Bryan Adams. Así lo demostró ante 12 mil asistentes, de acuerdo con cifras oficiales, que se dieron cita a la Arena Ciudad de México para comprobarlo.

En punto de las 21:30 horas del jueves, con un estilo muy sencillo, pantalón y playera negra, el canadiense apuntó la mirada a un gran coche inflable que flotaba por toda la zona general para iniciar su enérgica presentación con algo de lo más nuevo en su repertorio, "Kick Ass", de su álbum So Happy It Hurts del 2022.

Fue recibido como una estrella, entre aplausos y gritos, además de palmadas al ritmo del bombo de su baterista.

"Hola, Ciudad de México. Me llamo Bryan, soy el cantante de esta noche, estamos muy felices de regresar", dijo con un español imperfecto, pero entendible.

Muy a su estilo, y con imponentes solos de guitarra eléctrica, Adams y sus cuatro músicos recordaron a la "Reina del Rock & Roll", Tina Turner, quien murió en mayo del 2023 en Suiza. "It´s Only Love", tema que lanzaron juntos en 1984, levantó el ánimo de los asistentes.

"Creo que muchos de ustedes no dimensionan que Tina Turner murió el año pasado. Perdimos a una gran estrella y para mí fue muy complicado porque era mi amiga y quiero hacerle un homenaje a la increíble mujer", dijo el intérprete.

En un formato muy íntimo, con apenas una pantalla, el músico repartió los grandes éxitos que ha cosechado en casi 50 años de carrera.

Las imperdibles como "Heaven" y "The Only Thing That Looks Good" pusieron un ambiente cargado de actitud rockera.

En la zona general los asistentes brincaban sin restricciones con cada nota que la guitarra del compositor despedía. En las gradas, no faltaban los que disfrutaban de cervezas y tragos.

Uno de los momentos más especiales para los fanáticos del canadiense tardó en llegar pero al escuchar las primeras notas del piano sabían que ya era el turno de "Everything I Do".

La canción, parte de la banda sonora de la película Robin Hood: El Príncipe de los Ladrones, que le valió su primera nominación al Óscar, fue ovacionada.

El cantautor recibió de los capitalinos una velada llena de gritos y aplausos a lo que él respondió con éxitos atemporales y demostrando que sigue teniendo una voz privilegiada.

Para promocionar su último material, grabado en vivo desde Royal Albert Hall en Londres, regaló el tema "So Happy It Hurts".

"I Will Always Return" y "Here I Am", de la banda sonora de la cinta animada Spirit: El Corcel Indomable, sonaron en acústico.

SE UNEN ROCKEROS

Adams regresó a la capital del país después de seis años para regalar lo mejor de su música en a la Arena Ciudad de México.

El recinto lució con poca presencia de los ya famosos vendedores ambulantes pero no faltaron las playeras y gorras brillantes con el nombre del cantante.

Las más llamativas y las más solicitadas fueron sin duda, las que tenían la estampa de la silueta de Adams tal como en su aclamado álbum Waking Up The Neighbours lanzado en 1991.

Jóvenes y viejos hacían filas para entrar al recinto y precopear para calentar motores, desde cerveza hasta refresco se repartía al por mayor en el vestíbulo.

Uno que otro se animó a vestir con la mítica chamarra de cuero para presenciar al cantante canadiense que a sus 64 años sigue entregándolo todo en el escenario.

Un poco desesperados por ver a su artista, los presentes se entretuvieron con la famosa Kiss Cam de la Arena, donde compartieron divertidos momentos en pareja.