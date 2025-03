Bruce Willis cumple 70 años: así ha cambiado su salud

Bruce Willis celebra su cumpleaños número 70 en medio de un contexto personal complejo. Tras su diagnóstico de demencia frontotemporal, la salud del actor ha sido un motivo de preocupación, tanto para sus seguidores como para sus familiares. En esta ocasión, repasamos cómo ha evolucionado el estado del famoso.

En 2022, la industria del cine se vio conmovida al enterarse de que el protagonista de "Pulp Fiction" debía retirarse debido a una grave enfermedad que afectaba su memoria. Al principio, Bruce fue diagnosticado con afasia, una condición que posteriormente evolucionó a un tipo de demencia que le dificulta reconocer a casi nadie.

"Desde que anunciamos el diagnóstico de afasia de Bruce en la primavera de 2022, su condición ha empeorado, y ahora tenemos un diagnóstico más preciso: demencia frontotemporal (DTF)", informó su familia en un comunicado a través de redes sociales, expresando que, aunque el dolor era profundo, se sentían aliviados de haber identificado la enfermedad de manera correcta.

Dos semanas después de esta revelación, el 3 de marzo de 2023, el actor fue visto en California, en una cita con sus amigos. Willis apareció con un gorro gris, una sudadera y pantalón negro.

Su esposa, Emma Heming, quien ha desempeñado un papel crucial en el cuidado de Willis, también reveló que se había reunido con una especialista en demencia para aprender más sobre cómo cuidar a su esposo. La demencia frontotemporal, desafortunadamente, puede causar problemas de equilibrio, alteraciones en el comportamiento y el lenguaje, movimientos lentos y rigidez.

Bruce Willis tenía problemas en el set debido a su enfermedad

Algunas personalidades se sumaron a contar cómo a Willis le costaba trabajo desarrollarse en los sets. Por ejemplo, el director de "Out of Death", Mike Burns, que trabajó con el artista, dijo a "Los Ángeles Times" que tuvo que condensar todo el diálogo del actor en un solo día de rodaje: "Pude darme cuenta de primera mano de que tenía un problema y entendí por qué me habían pedido que acortara sus líneas".

Burns recordó que tuvo que escribir a sus guionistas para cambiar los diálogos: "Tenemos que reducir el número de páginas de Bruce a unas cinco páginas. También necesitamos su diálogo para que no haya monólogos".

Asimismo, se decía que se despistaba, como la ocasión en que disparó por error un arma cargada con balas de fogueo en el set y, aunque nadie resultó herido, el productor quedó impactado por el incidente.

Bruce ya no reconocía a su ex Demi Moore

En noviembre de 2023, las alarmas sobre la salud de Willis nuevamente saltaban, cuando se reportó que su salud se estaba agravando. Recordemos que la enfermedad no tiene cura hasta ahora.

Fuentes cercanas a Willis revelaron que ya no conocía a Demi Moore, su ex, con quien estuvo casado durante 13 años, tuvieron 3 hijas y siguieron manteniendo una buena relación.

Según se dijo, tras un viaje a Italia, Moore acudió a visitarlo y al ver que él no la reconocía, quedó "devastada".

Amistades de Willis, como el actor Glen Gordon Caron, detallaron que ya no se podían mantener conversaciones con él, dado que estaba perdiendo sus habilidades lingüísticas y tampoco podía leer, pero aún así no perdía su esencia.

"Cuando estás con él sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue", dijo a "New York Post".

Heming llegó a confirmar que Bruce ya no tenía conversaciones claras.

Moore se preparaba para decirle adiós a Bruce Willis

En mayo de 2024, hubo nuevas noticias del famoso. Esta vez era más preocupante. Una fuente cercana a la familia de Willis expresó incertidumbre sobre el tiempo de vida del actor: "Nadie sabe cuánto tiempo le queda a Bruce, así que están absorbiendo cada momento que pasan con él... Son muy conscientes de que cualquier día podría ser el último".

Además, otra fuente mencionó a la revista "In Touch" que Moore está comenzando a prepararse mentalmente para el inevitable desenlace. "Bruce ha dado a Demi una nueva perspectiva de la vida... Ha estado reflexionando sobre su vida con él y está agradecida por todas las experiencias compartidas... Ella admira mucho a Bruce y se está preparando emocionalmente para su despedida", añadió.

La familia no habló al respecto ni desmintió.

Hija de Bruce Willis aclara malentendidos

Rumer Willis mencionó que, dentro de la enfermedad, su famoso padre se encontraba en buenas condiciones al responder en un comentario a sus seguidores.

"(Mi padre) Está genial. Lo amo tanto. Gracias," escribió la artista, acompañando su mensaje con una fotografía en la que aparece tomada de la mano con su padre.

La familia de Willis trabaja en equipo y comparte sus aprendizajes

La familia de Willis continúa trabajando para aumentar la conciencia sobre la demencia frontotemporal (DFT) y compartir la valiosa lección que han aprendido a través de su experiencia. "Lo que ha sido tan increíble es (saber) que mi papá es muy querido, y eso ha sido tan evidente," expresó Rumer en una entrevista con "People" en mayo.

Demi Moore dice que Willis está estable

En diciembre del 2024, Moore, protagonista de "La sustancia", mencionó en una entrevista con CNN que el padre de sus tres hijas se encontraba "en un lugar estable en este momento". Además, reflexionó sobre el impacto de esta enfermedad en las familias que atraviesan circunstancias similares.

"Ya lo he dicho antes, pero lo digo con toda sinceridad: es muy importante que cualquier persona que esté pasando por esto se enfrente a la situación en la que se encuentra y, desde ese lugar, surja tanto amor como alegría", expresó Moore.

La artista admitió que ha sido doloroso presenciar lo sucedido con Willis, una experiencia que no le desea a nadie. Sin embargo, destacó que hay aspectos positivos: "Hay una gran pérdida, pero también hay una gran belleza y regalos que pueden surgir de ella", añadió.

La enfermedad también ha unido más a la familia. En redes sociales, suelen compartir fotografías de sus visitas con Willis, donde se le ve sonriente, abrazando a sus cinco hijos.

Bruce, quien se casó en 2009 con Emma Heming Willis, tiene dos hijas más: Mabel Ray y Evelyn Penn. Emma también ha sido un gran pilar de apoyo para el actor y, además, utiliza sus plataformas sociales para crear conciencia sobre la demencia.

El amoroso mensaje de Emma Hemings a Bruce Willis por su aniversario

A finales de 2024, Emma Heming publicó un mensaje con el que celebraba 17 años de matrimonio junto al actor y expresó sus emociones tras la noticia de la enfermedad de su esposo.

Heming reflexionó sobre cómo han cambiado su relación y los momentos de celebración: "Antes, los aniversarios me llenaban de emoción; ahora, si soy sincera, me provocan una sensación de pesadez en el corazón y un nudo en el estómago".

La actriz también expresó el dolor y la ira que enfrenta diariamente ante la enfermedad de su esposo; sin embargo, el amor que siente por el actor se ha convertido en su mayor motor. "Me tomo 30 minutos para pensar en el ´¿por qué él, por qué nosotros?´, para sentir la ira. Luego me sacudo todo eso y vuelvo a lo que es. Y lo que es... es amor incondicional", compartió Heming.

Reconocida por su papel en "Red 2", Heming añadió que, a pesar de las dificultades, no dudaría en repetir el proceso y los sacrificios junto a Willis: "Lo haría todo una y otra vez en un abrir y cerrar de ojos".

La emotiva dedicatoria fue acompañada por una fotografía de ambos disfrutando del mar, sonriendo juntos.

La más reciente aparición de Willis

Durante los devastadores incendios que se desataron en Los Ángeles a principios de 2025, Willis reapareció en el Instagram de su esposa, en el que se le puede ver estrechando la mano de unos policías agradeciéndoles su labor de evacuación por los afectados de la catástrofe.

"Cada vez que Bruce se cruza con un socorrista, no pierde la oportunidad de mostrar su gratitud con un sincero apretón de manos y un 'gracias por su servicio'. Ayer no fue diferente", posteó Emma.

Los fanáticos se mostraron felices porque el famoso sigue sonriendo.

La lucha de Emma Heming por Bruce Willis

Hoy, además de su carrera como modelo y empresaria, Heming se dedica a crear conciencia sobre la demencia frontotemporal. A través de su experiencia, impulsa iniciativas para fomentar la investigación y la legislación sobre esta enfermedad.

En una entrevista para "Town and Country" en octubre de 2024, Heming expresó que, si bien emocionalmente se siente más fuerte, el camino sigue siendo desafiante: "No digo que sea más fácil, pero he tenido que acostumbrarme a lo que está sucediendo para poder tener los pies en la tierra y apoyar a nuestros hijos. Estoy tratando de encontrar ese equilibrio entre el dolor y la tristeza que siento, que pueden aparecer en cualquier momento, y encontrar la alegría".