Esposa de Bruce Willis reflexiona sobre sus altibajos junto al actor

Esta semana estuvo llena de celebraciones para Bruce Willis, quien además de cumplir 70 años, conmemoró su 16 aniversario de bodas con Emma Heming. A raíz de esta ocasión, la modelo y actriz británica compartió un emotivo mensaje en el que reflexionó sobre los altibajos que ha vivido junto a él mientras enfrenta la demencia frontotemporal, diagnosticada hace tres años.

"Hoy se cumplen 16 años con el amor de toda una vida. Hemos compartido momentos máximos monumentales y momentos bajos devastadores, y a través de todo ello, hemos construido algo atemporal", escribió Heming, de 46 años, en su perfil de Instagram.

La actriz también expresó su profundo agradecimiento por los años vividos junto a Willis y por lo que vendrá, con la esperanza de seguir escribiendo su historia en "nuestro lenguaje de amor incondicional". El mensaje estuvo acompañado de una fotografía en la que Emma abraza a un sonriente Bruce, que habría sido tomada antes del diagnóstico.

El pasado jueves, Bruce celebró su cumpleaños en compañía de Demi Moore, su exesposa, y sus hijas en común: Rumer, Scout Larue y Tallulah. En el festejo, también estuvo presente Emma. La familia ha jugado un papel fundamental en el apoyo que Bruce recibe durante su lucha diaria contra la demencia frontotemporal, una enfermedad que no tiene cura conocida hasta la fecha.

Heming, por su parte, ha utilizado su experiencia para crear conciencia sobre esta enfermedad y apoyar la investigación. "No existe tratamiento, por eso estoy ahí para crear conciencia, para que puedan ver que tenemos algo que ver con esto. No voy a permitir que la DFT acabe con toda nuestra familia. Bruce no querría eso", expresó en 2024 en una entrevista para "Town and Country".

Además, la actriz está escribiendo un libro sobre sus vivencias y las dificultades de cuidar a un ser querido con demencia. A través de su obra, busca ofrecer apoyo y recordarles a los cuidadores que no están solos en este camino. "Cuidar es una responsabilidad social. Espero que este libro provoque un cambio en cómo nosotros, como sociedad, vemos y apoyamos a los cuidadores", añadió.