Bruce Springsteen ahora ¡al cine!

Aseguran que Bruce Springsteen está trabajando en una adaptación cinematográfica de su placa lanzada en 1982.

De acuerdo con Showbiz 411, "El Jefe" está en pláticas sobre el posible filme con el director Scott Cooper, conocido por películas como "Out of the Furnace", "Black Mass" y "Crazy Heart", sobre un cantante country fracasado, interpretado por Jeff Bridges.

World of Reel informó que la nueva película podría basarse en el libro de Warren Zanes, "Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen´s Nebraska".

Nebraska fue el sexto álbum de Springsteen, y destaca en su catálogo por la naturaleza despojada de las grabaciones. Springsteen atravesaba un oscuro periodo psicológico y había grabado un lote de canciones como maquetas en una grabadora de cuatro pistas, con la intención de regrabarlas con la E Street Band. Al final, el cantante decidió publicar las maquetas tal cual, según NME.