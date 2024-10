Suspende tour por salud

El cantante Justin Timberlake anunció la suspensión de varias fechas de su "The Forget Tomorrow Tour" debido a un diagnóstico de bronquitis y laringitis.

A través de sus redes sociales, Timberlake, de 43 años, compartió que los conciertos afectados, programados entre el 23 de octubre y el 2 de noviembre, se reprogramarán para febrero de 2025.

"Hola a todos. No me he sentido muy bien en los últimos shows y resulta que tengo bronquitis y laringitis. Lamento mucho decir que necesito reprogramar los próximos shows", expresó.

Las fechas afectadas incluyen presentaciones en ciudades del Medio Oeste de Estados Unidos, como Chicago, Detroit, Grand Rapids, Milwaukee, St. Paul y Columbus.

El intérprete de "Cry Me a River" agradeció a sus seguidores por su comprensión durante este difícil momento y prometió compensar la espera: "Te lo compensaré".

Este no es el primer contratiempo de salud que enfrenta Timberlake en los últimos meses. A principios de octubre tuvo que posponer un concierto en Newark, Nueva Jersey, pocas horas antes de su inicio debido a una lesión, aunque pudo regresar al escenario días después en Filadelfia.

Asimismo, en febrero canceló un espectáculo en Londres tras contraer "una especie de virus", según el medio Rolling Stone.