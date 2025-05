Festejará entre amigos

El quinteto de Apodaca, Nuevo León, armó una "Listening Party" previa al lanzamiento del álbum Tour 45 En Vivo, recopilación de 16 éxitos, de los cuales, 13 se grabaron en colaboración con artistas en conciertos efectuados el año pasado, tanto en México como en Estados Unidos y el resto de Latinoamérica.

Julieta Venegas, Guaynaa, Los Auténticos Decadentes, Aleks Syntek, Matisse, Vagón Chicano, Guardianes del Amor de Arturo Rodríguez y Pablito HC forman parte de dicho material.

"Nos llena de orgullo seguir creando cosas frescas y nuevas a pesar de tanto camino recorrido que tiene la historia de Bronco", expresó José Guadalupe Esparza, líder y vocalista del grupo.

"Les vamos a presentar algo que hace mucho no sucede en la historia de nosotros: es una producción en vivo totalmente, con colaboraciones que se hicieron en otros países y, obviamente, aquí en nuestro México".

De 70 años, Esparza se mostró entusiasmado por el lanzamiento del disco, ya disponible en todas las plataformas, que incluye éxitos como "Que No Quede Huella", "Adoro", "Nunca Voy a Olvidarte", "Oro", "Loco" y "Con Zapatos de Tacón".

"Cuando uno está en el escenario no dimensiona la cuestión de la respuesta de la gente tan hermosa, y ahorita estoy aquí como un fan más y me emociona y se me eriza la piel de saber que eso provocamos", compartió el cantante.

Acompañado de sus hijos René y Adán Esparza, así como por Javier Cantú y Arsenio Guajardo, y desde La Huella Recording Studio, en Apodaca, Lupe contó detalles de cada colaboración.

"Estas locuras solamente se nos ocurren a nosotros", afirmó, luego de presentar el tema con Guaynaa.

"Él nos invitó primero a nosotros a compartir una canción con él, y luego se dio una amistad y surgió esto, que cantara ´Con Zapato de Tacón´. Se oye muy bonito, muy sano, muy pícaro, con ese tonito que tienen los puertorriqueños".

Algunos de los invitados en el disco se enlazaron desde diferentes países para compartir su experiencia con Bronco.

"Es todo un honor, además, muy emocionante poderlos ver desde acá, estando lejos de México como que pega más. Siempre es una felicidad compartir con ustedes y bailar con sus canciones", expresó Venegas desde Argentina.

Después del alboroto que se armó en el estudio cuando se unieron con los Decadentes, dejan claro que entre ellos surgió una muy buena química, Bronco le dio a Guaynaa unos consejos para dormir bien, ahora que está a punto de ser papá. "Gracias por ese tiempo que nos has regalado, ya sabes que se te aprecia cabronamente demasiado", le dijo Lupe. "Para nada, comandante", añadió Guaynaa, "Usted sabe que aquí estamos, somos otros soldados de fila y para mí es un privilegio ser parte de su legado".

ES TODO UN HONOR: VENEGAS

EXPERIENCIA INOLVIDABLE

Algunos de los invitados en el disco se enlazaron desde diferentes países para compartir su experiencia con Bronco.

"Es todo un honor, además, muy emocionante poderlos ver desde acá; estando lejos de México como que pega más. Siempre es una felicidad compartir con ustedes y bailar con sus canciones", expresó Venegas desde Argentina.

Después del alboroto que se armó en el estudio cuando se unieron con los Decadentes, dejando claro que entre ellos surgió una muy buena química, Bronco le dio a Guaynaa unos consejos para dormir bien, ahora que está a punto de ser papá.

"Gracias por ese tiempo que nos has regalado, ya sabes que se te aprecia cabronamente demasiado", le dijo Lupe.

"Para nada, comandante", añadió Guaynaa, "Usted sabe que aquí estamos, somos otros soldados de fila y para mí es un privilegio ser parte de su legado".