Se reencuentra con su hijo

Por: Agencia Reforma

Noviembre 12, 2024 -

Tras años de estar separada de su hijo Jayden, Britney Spears lo volvió a ver y cumplió uno de sus más grandes deseos el fin de semana.

De acuerdo con Page Six, la intérprete de “Baby One More Time” se reencontró con su hijo de 18 años en California después de estar años sin verse.

“Han pasado mucho tiempo juntos”, reveló una fuente.

Aunque se desconoce si su retoño se encuentra viviendo en la mansión de Spears, ha tenido buenos momentos juntos pues Jayden ha tenido una buena actitud.

“Britney está encantada de tener de vuelta a su bebé, todo va por buen camino”,agregó otro allegado de la cantante.

El reencuentro en persona entre Spears y Jayden ocurre seis meses después de que se supiera que él y su otro hijo, Preston contactaron a la cantante para felicitarla el Día de las Madres.

Actualmente los retoños de Spears, Preston y Jayden viven en Hawai desde el año pasado, pues su padre, Kevin Federline se fue a vivir ahí debido a que su nueva esposa encontró un trabajo.