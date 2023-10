Britney Spears pensó que su familia la quería matar

CIUDAD DE MÉXICO-Britney Spears reveló que pensó que su familia la quería matar cuando ejercían poder sobre ella físicamente y sobre sus decisiones, como parte de un relato que compartió en sus memorias "The Woman In Me".

"Estaba cansada y también tenía miedo. Después de que me sujetaran en una camilla, supe que podían inmovilizar mi cuerpo en cualquier momento que quisieran. Podrían haber intentado matarme, pensé. Y empecé a preguntarme si querían matarme", escribió.

Según The Hollywood Reporter, la cantante de "Baby One More Time" explicó en su libro, que su padre y toda su familia la obligaron a ingresar a un hospital; debido a que en 2008 Spears solía encerrarse en el baño de la casa por las preocupaciones y miedos que sentía.

"En muchas ocasiones me resistí, especialmente cuando mi padre me quitó el acceso a mi teléfono celular".

"Aunque a veces me pasaban (alguien ajeno a su familia) un teléfono personal; con el fin de liberarme de ese control. Pero siempre me atrapó mi familia", escribió Britney en su libro biográfico.

En el libro, escrito por Britney Spears, la cantante también expresó sentirse violentada una década después; todo cuando su padre la obligó en 2018 a ingresar a una clínica de rehabilitación y su hermana no la apoyó en su resistencia.

"Junto con el resto de mi familia, ella (refiriéndose a su hermana) siguió actuando como si yo fuera una amenaza de alguna manera. Esto parecerá una locura, pero lo diré de nuevo porque es la verdad: pensé que iban a intentar matarme", agregó.

Spears también mencionó que cuando regresó de su rehabilitación se sentía vacía, pero su familia insistió en quedarse a lado de ella; hecho que ella tomó como una amenaza para su persona.

"Se me ocurrió que sólo estaban de visita para terminar lo que habían empezado unos meses antes, para matarme en serio", escribió.

Acusa censura en Reino Unido

La cantante estadounidense también mencionó en su libro que las pláticas y menciones sobre la tutela que tenía su familia sobre ella siempre solían ser censuradas.

"Incluso mencioné la tutela en un programa de entrevistas en 2016, pero de alguna manera esa parte de la entrevista no salió al aire. Qué interesante", escribió.

Según el periódico The Sun, el programa en el que sucedió fue el del presentador británico Jonathan Ross, donde Spears promocionó su álbum 'Glory' en 2016.

De acuerdo a una fuente del periódico irlandés, este hecho es revelador debido a que es una problemática que se trató de sacar a la luz muchos años antes.

"Todo el mundo se sorprendió porque esto significa que el tema de la tutela siempre estuvo ahí, pero nunca se habló de ella. El hecho de que Britney lo planteara en uno de los programas más importantes del Reino Unido hizo sonar las alarmas", declaró.