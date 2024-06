Me robaron todas mis joyas.- Britney Spears

CIUDAD DE MÉXICO .-Britney Spears informó a sus seguidores en Instagram que le robaron todas sus joyas, acusando que ahora teme a comprar accesorios de lujo debido a que teme a perderlos.

Con un video donde muestra un par de alhajeros casi vacíos, la cantante denunció que le robaron todo, incluyendo una cruz que tenía desde su infancia.

"Chicos, de verdad, me robaron todas mis joyas. ¿Lo ven? No hay nada. Bueno, ahí está mi Madre María... Tengo miedo. Todo se ha ido. Todas mis joyas se han ido", dijo en el video.

En la descripción, Spears comentó que entre las piezas que le sustrajeron habían algunas que eran únicas y creadas solo para ella.

"Así que puedes ver de verdad que me robaron todas mis joyas... ahora es difícil comprarlas nuevas porque tengo miedo de que se pierdan.

"Así que prefiero comprar joyas baratas y falsas, pero es difícil porque algunas de las piezas fueron hechas originalmente para mí... y mi cruz de bebé que llevaba desde que tenía 4 años ya no existe... es algo muy delicado", escribió.

La intérprete de "Toxic" se reservó detalles como la fecha en que se percató del robo y si solicitó o no apoyo de las autoridades. Sin embargo, el portal Page Six reportó que un portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Ventura les informó que "no hemos recibido ninguna llamada de servicio relacionada con ningún informe de robo en la residencia de Spears".