Se quema Britney Spears el rostro en accidente casero

La cantante Britney Spears usó sus redes sociales para informarle a sus seguidores que, durante un accidente casero reciente, se quemó el cabello de la cabeza y el rostro sin percatarse.

Y aunque la publicación de Instagram ya fue eliminada, en ella, de acuerdo con varios medios online como el Daily Mail, la cantante habló extensamente sobre dicho incidente este lunes.

En el video, Spears explicó que en la primavera de este año intentó encender su chimenea, algo que normalmente hacen sus asistentes. Su esfuerzo terminó mal, pues perdió parte de su cabello, pestañas y cejas, además de supuestamente sufrir quemaduras de segundo y tercer grado, aseguró la cantante.

"Hace seis meses me pasó algo que fue muy, muy peligroso. Estaba en mi habitación y encendí la chimenea y, de repente, me explotó en la cara", dijo Spears en su video de Instagram.

"Todo mi cabello. Y la persona que estaba conmigo no se despertaba y pensé que iba a tener que ir a urgencias y todo eso porque, ¡mi cara estaba en llamas! Pensé: 'espera, quemaduras de tercer grado, segundo grado, ¿qué puede pasar?' ¡Porque toda mi cara se quemó!".

De inmediato, Britney se puso hielo en la cara, aguantó el dolor varias horas sin que nadie la ayudara y terminó tomándose varios Tylenol (analgésicos) antes de irse a dormir. No habló si algún doctor o ambulancia la atendieron después del accidente, aunque dijo que actualmente se encuentra bien de salud. "Me dolía incluso tocar mi teléfono. Me dolía ponerme hielo en la cara.

Me dolía cualquier cosa con solo tocar mi piel. Esto duró como seis o siete horas. Sucedió como a las tres de la mañana. El dolor nunca desapareció. Era muy, muy, muy fuerte", recordó la "Princesa del Pop".

Esta noticia llega justo en medio de reportes de que Spears ha empeorado de su salud mental y su abuso de sustancias. De acuerdo con fuentes anónimas consultadas por TMZ hace unos meses, la intérprete se encuentra en "grave peligro" por los temas antes nombrados.