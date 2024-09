Adrián Marcelo y la confesión que le hizo a Briggitte Bozzo

Está por culminar la sexta semana, dentro de "La casa de los famosos" y Briggitte Bozzo confesó a sus compañeras y compañeros del team "Mar" que Adrián Marcelo se ha mostrado interesado en ella, pues reveló que el conductor le dijo que, de no estar casado, ya habría buscado la forma para conquistarla.

En un nuevo video de "Brillitos", como apodan a Briggitte dentro de la casa, que circula en redes sociales, se puede ver a la joven de 23 años confiando a su equipo que, Adrián Marcelo se acercó a ella para darle a conocer la atracción que siente por ella.

"Me dijo: '-Si yo no tuviera a mi chaparrita, yo ya te hubiera conquistado', y que no se qué", expresó.

Karime Pindter, una de las compañeras más cercanas de Bri, contestó:

"Qué comentario tan fuera de lugar".

Esto se debe a que Adrián Marcelo, como se sabe, está casado con Karina Puente (desde el 2021), con quien además tiene una relación de más de 10 años.

De hecho, fue la propia Karina quien cuando inició el reality show, indicó en un podcast que sentía que su esposo sentía cierta atracción por Bozzo y, por ese motivo, prefería que saliera de la casa.

"Yo siento que la nominó porque le ha echado el ojo, ha sido varias las veces que me ha pedido perdón, por andar de viborón, entonces yo después me quedé pensando, ¿por qué la nominó?, si se llevaban bien... dije ´Briggitte es chaparrita´, a mí se me hace que sí", declaró.

Puente también se dijo estar enterada de algunos comentarios que Adrián Marcelo ha hecho de Brigitte y su aspecto físico, pues confesó que estaba viendo la transmisión 24/7 en el momento que le preguntó a la joven si sus glúteos eran operados.

El regiomontano no sería el único habitante de la casa que se ha fijado en la actriz, pues en su momento Sian Chiong también mostró interés, sin embargo, Bozzo ha expuesto -en más de una ocasión- lo incómoda que se siente con los tocamientos que el cubano hace, sin su consentimiento, a su persona.