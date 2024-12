Aboga por regreso de Kevin Spacey

Por: Agencia Reforma

Diciembre 18, 2024 -

El actor Brian Cox, famoso por su papel como Logan Roy en la serie "Succession", es uno de los pocos artistas de Hollywood que defiende el regreso de Kevin Spacey a la industria del cine.

"Creo que ya pasó por todo lo necesario. Ha recibido las patadas que algunas personas creen que se merecía. Está listo para volver a subirse a la silla de montar y la gente está tratando de impedir que lo haga. Y realmente vuelvo a lo que digo: ´El que esté libre de pecado, que eche la primera piedra´", reflexionó Cox.

"Quizás (Kevin) se salió demasiado de control, pero no creo que deba ser castigado eternamente por eso. Debería haber una situación de perdón y olvido. Sigamos adelante. Creo que se le debería dar la oportunidad de volver a trabajar", consideró el histrión, de 78 años, en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Cox sigue manteniendo una buena amistad con Spacey, con quien recientemente se reunió y con quien compartió créditos en la cinta Voluntad de Hierro (Iron Will), de 1994.

"Creo que Kevin tenía ciertas cosas que no podía o no quería admitir, y creo que eso le causaba tensión de muchas maneras. Y para mí, esa era la única dificultad con Kevin. Pero es un actor muy bueno y Kevin me gusta mucho. Es muy divertido", reconoció el británico.

Cox ya había defendido a Spacey, quien desde 2017 ha sido acusado de conducta sexual inapropiada por más de una docena de hombres.

En la mayoría de estos casos ha sido declarado inocente. Actualmente, el doble ganador del Óscar se encuentra envuelto en un juicio civil en el Reino Unido por supuestamente haber agredido sexualmente a un hombre en 2008.

En su libro de memorias de 2022, "Putting the Rabbit in the Hat", Brian lanzó varios elogios al actor de Belleza Americana, Quiero Matar a mi Jefe y Cadena de Favores.