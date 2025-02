Redituado con éxito

Podrá acumular más de 110 premios a nivel mundial y aspirar a 10 estatuillas del Óscar este año, pero eso no quiere decir que la película "El Brutalista" le haya redituado al cineasta Brady Corbet o a gran parte de su equipo.

En una visita al podcast WTF de Marc Maron, Corbet, de 36 años, confesó que aunque todo mundo parece reverenciar su filme, la realidad es que "no ganó nada de dinero" por dirigir su extenso drama de casi cuatro horas.

"Acabo de dirigir tres anuncios en Portugal. Es la primera vez que gané dinero en años", señaló el realizador, añadiendo que algo similar le pasó a su esposa y productora, Mona Fastvold. "No ganamos nada de dinero en las dos últimas películas que hicimos".

EN DÓLARES

De acuerdo con Variety, el presupuesto de Corbet para El Brutalista fue de uno 9.6 millones de dólares, y una semana después de su estreno en Venecia, en agosto de 2024, la productora A24 adquirió los derechos de distribución de la cinta por una suma similar.

Estas cifras, sumamente alejadas de otras producciones de Hollywood, no suenan tan bien cuando se ve la recaudación que la película ha tenido en Estados Unidos y Reino Unido: unos 14.6 millones de dólares en todo lo que va su corrida comercial.

A nivel mundial, la cinta ya suma 31.1 millones de dólares, muy lejanos, por ejemplo, a los 100 millones que Cónclave, otra producción independiente que aspira al Óscar, ya logró en todo el planeta.

FALTA DE GANANCIAS

En el podcast, Corbet fue sincero sobre su falta de ganancias en la película: "En realidad, (ganamos) cero dólares. Tuvimos que vivir de un sueldo de hace tres años", reconoció el cineasta. "De hecho, he hablado con muchos cineastas que tienen películas nominadas este año y que no pueden pagar el alquiler. Es algo real".

Según el realizador, a los directores no se les paga comúnmente por promocionar sus películas, como a los actores, aunque se cree que los distribuidores financian sus gastos.

"Si nos fijamos en ciertas películas que se estrenaron en Cannes, eso fue hace casi un año Nuestra película se estrenó en septiembre (de 2024). Así que he estado haciendo esto durante seis meses. Y no he tenido ningún ingreso porque no tengo tiempo para ir a trabajar. Ni siquiera puedo aceptar un trabajo como guionista en este momento", indicó Corbet.

"Hacer prensa es como un interrogatorio de seis meses. Son siete días a la semana. No hay límites. Hay que viajar todo el tiempo, y también se trabaja sábados y domingos. No he tenido un día libre desde las vacaciones de Navidad, y eso que sólo fueron cuatro días".