Brad Pitt se pronuncia sobre el engaño de la estafa en línea

Por: Agencia Reforma

Enero 19, 2025 -

Hace unos días trascendió que una mujer francesa había sido estafada por un imitador que la hizo creer que tenía una relación amorosa a distancia con Brad Pitt, despojándola de 850 mil dólares. Ahora, sorpresivamente, el actor se proclamó al respecto.

"Es horrible que los estafadores se aprovechen del fuerte vínculo entre los fans y las celebridades", dijo Pitt en un comunicado de prensa oficial difundido por varios medios como Variety, Deadline y Page Six.

"Este es un recordatorio importante para no responder a mensajes en línea no solicitados, especialmente de actores que no están presentes en las redes sociales".

La postura del ganador del Óscar llega después de que se conociera la historia de una diseñadora de interiores francesa de 53 años llamada Anne, quien admitió haberse enamorado en línea de una persona que se hizo pasar por Pitt.

El estafador, tomando el rol del actor, la engañó para que le transfiriera cientos de miles de dólares alegando que necesitaba el dinero para un tratamiento de riñón, mintiendo que sus cuentas estaban congeladas por su divorcio con su ex esposa, Angelina Jolie.

Según el medio France24, Anne no se dio cuenta de que la estaban engañando hasta que se enteró de que el verdadero Brad Pitt estaba en una relación con Inés de Ramon, y vio fotos de ambos en varias alfombras rojas.

Anne, quien al parecer lucha con problemas de salud mental, compartió su historia con el programa de televisión francés Seven to Eight, la cual se viralizó y fue objeto de burlas en línea. La emisión decidió retirar la entrevista para evitar dañar a Anne.

"La historia difundida este domingo provocó una ola de acoso contra el testigo. Para proteger a las víctimas, hemos decidido retirarlo de nuestras plataformas", señaló el programa en sus redes sociales.

En la investigación se reveló que el estafador solía mandarle a Anne fotografías modificadas por computadora y programas de diseño que mostraban la cara superpuesta de Pitt en el cuerpo de personas hospitalizadas. Anne nunca sospechó de estas imágenes.

"Me pregunto por qué me eligieron para hacer tanto daño. Nunca le he hecho daño a nadie. Esta gente merece el infierno", declaró la mujer en el programa francés.

Curiosamente, esta no es la primera vez que Pitt ha sido "imitado" en internet para conducir una estafa. En septiembre de 2024, cinco personas fueron arrestadas por robar a dos mujeres por aproximadamente 362 mil dólares en línea, tras hacerse pasar por el actor.