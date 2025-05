Brad Pitt protagonizará The Riders, la nueva adaptación cinematográfica de la novela de Tim Winton, bajo la dirección de Edward Berger. La producción, que contará con financiamiento y distribución de A24, está programada para iniciar rodaje a principios de 2026 en diversas locaciones de Europa.

De acuerdo con Deadline, Pitt, ganador del Óscar por Había una Vez en Hollywood, encarnará a Fred Scully, un hombre que, tras dos años de viajar por Europa, se instala en Irlanda junto a su esposa Jennifer y su hija Billie. Allí adquieren una antigua casa al pie de un castillo. Mientras Scully se dedica a renovarla, Jennifer regresa temporalmente a Australia para liquidar sus bienes. Cuando Scully acude al aeropuerto a recibirlas, solo Billie regresa. Sin notas ni explicaciones, la desaparición repentina de Jennifer desencadena una ruptura en la vida del protagonista.

Brad Pitt tiene otros proyectos en agenda, entre ellos The Continuing Adventures of Cliff Booth, dirigido por David Fincher para Netflix y basado en un guion de Quentin Tarantino. Por su parte, Edward Berger viene de dirigir Cónclave y prepara el estreno de The Ballad of a Small Player, protagonizada por Colin Farrell y programada para llegar a Netflix este año.