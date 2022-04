Boxy blazers: Vuelve tendencia de sacos XL

"Representan un rompimiento de la barrera de los géneros en el vestuario, ya que parece que se toman prestado del clóset del novio, como un ejercicio de liberación y también de comodidad", afirma la experta Mónica Bravo.

Vuelven así las hombreras grandes y rotundas que agregan volumen, pero también poder a cualquier figura, ya que lo importante ahora es balancear la silueta utilizando algo más ajustado en la parte de abajo.

Además, se pueden utilizar con pantalones o faldas, pero la innovación es que también funcionan como minivestidos que dejan ver las piernas, otra gran tendencia para primavera.

Se llevan en todos los materiales, raso, satín, algodón, seda y pueden ser lisos o estampados.

Uno de los estilos más socorridos para noches de gala es el famoso smoking creado por Yves Saint Laurent en 1966, que revolucionó la moda porque ante de eso no se le permitía a la mujer usar pantalones.

Es conocida la anécdota cuando a la socialité Nan Kemper no se le permitió la entrada a un reconocido club de Nueva York. Lo que el gran diseñador francés había iniciado era el movimiento de que portar un traje de hombre era posible para las mujeres de esa época.

Entre los diseñadores que hoy retoman el legado de Saint Laurent se encuentran Balenciaga, quien ha tenido como musa a la popular reina de las redes y los negocios Kim Kardashian, Lanvin, Versace, Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Jil Sander y Proenza Schouler. También sobresalen Prada, The Row, Peter Do y Lemaire.

"Este tipo de sacos han triunfan porque son cómodos, ya que permiten mover el cuerpo, son versátiles, ya que se pueden llevar desde la oficina hasta alguna fiesta o coctel y además porque reivindican el hecho de que la mujer pueda usar cualquier cosa", agrega Bravo.

Un toque femenino

Siempre este look se puede suavizar o personalizar con detalles delicados y hasta románticos. Hablamos desde telas satinadas en colores pastel, flores en las solapas, accesorios como collares de perlas o broches antiguos hasta bolsas cruzadas con cadena que aportan un plus a estos nuevos looks.