Pospone Sydney Sweeney boda a causa de trabajo

Los planes de boda de la aclamada actriz Sydney Sweeney con Jonathan Davino han sufrido un cambio inesperado, ya que fuentes cercanas a la pareja han confirmado que la ceremonia, inicialmente programada para mayo, ha sido pospuesta indefinidamente.

Según información exclusiva obtenida por TMZ, la decisión se atribuye a las exigencias de la apretada agenda profesional de Sweeney y su prometido, siendo este último restaurador.

Sin embargo, la falta de claridad en torno a los motivos exactos ha generado especulaciones entre los seguidores de la pareja.

Sweeney y Davino se comprometieron en 2022, tras varios años de relación, y su romance, que comenzó en 2018, ha estado marcado por la discreción, aunque no ha escapado del escrutinio público.

Durante el rodaje de la película Con Todos Menos Contigo (Anyone But You), los rumores de un supuesto romance entre Sweeney y su compañero de reparto, Glen Powell, acapararon titulares.

Sin embargo, la actriz negó categóricamente estas afirmaciones, y su relación con Davino se mantuvo sólida.

La propia Sweeney ha manifestado en diversas ocasiones su dedicación al trabajo, ya que incluso en una entrevista con Entertainment Tonight, en diciembre de 2023, se definió como una "adicta al trabajo" y expresó su pasión por su carrera.

Esta dedicación podría ser un factor determinante en la decisión de posponer la boda, pues Sweeney tiene varios proyectos cinematográficos en puerta, incluyendo una película biográfica sobre Kim Novak y Sammy Davis Jr., lo que podría implicar largos períodos de rodaje.

A pesar del aplazamiento, fuentes cercanas a la pareja aseguran que no hay motivos para la alarma, debido a que Sweeney y Davino mantienen una relación estable y sólida, y no tienen prisa por llegar al altar.

Sus amigos y familiares, aunque ansiosos por celebrar el enlace, respetan su decisión y esperan con paciencia el momento adecuado para el gran evento.

La noticia del aplazamiento de la boda de Sydney Sweeney ha generado diversas reacciones entre sus seguidores; mientras algunos expresan su comprensión ante las exigencias de su carrera, otros especulan sobre posibles motivos ocultos.

En cualquier caso, la pareja ha dejado claro que su prioridad es mantener una relación sólida y duradera, y que el matrimonio llegará cuando ambos estén listos.