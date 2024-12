Se celebran los ´Kids choice awards´: ¡Fiesta naranja!

La presencia del famoso "Slime" no podía faltar en la ceremonia.

Por: Agencia Reforma

Noviembre 17, 2024 -

El Auditorio Nacional se convirtió en un auténtico escenario de diversión y emociones al recibir los Kids Choice Awards México, un evento lleno de color y música en el que actores, cantantes y creadores de contenido fueron reconocidos por el público infantil.

La celebración, conducida por Ángela Aguilar y Michael Ronda, se transformó en una fiesta naranja marcada por la presencia del famoso "Slime", el cual se convirtió en uno de los protagonistas indiscutibles del espectáculo.

La hija de Pepe Aguilar pasó un momento bochornoso cuando se preparaba para cantar el tema "Abrázame" junto a Felipe Botello. Los asistentes, que ganaron sus entradas a través de diferentes dinámicas, comenzaron a gritar el nombre de la expareja de su ahora esposo Christian Nodal.

"Cazzu" y "roba maridos" se escuchaban por todo el recinto mientras la cantante esperaba su turno.

Por otro lado, Michael Ronda fue reconocido con el premio a Actor Favorito.

"No me lo esperaba, ustedes votaron para que esto sucediera y estas cosas nunca me las olvido, muchas gracias", dijo Ronda.

El evento sirvió también para conmemorar los 25 años de creación de Bob Esponja, uno de los personajes animados más emblemáticos de la franquicia. Además, se le entregó el Récord Guinness al mayor número de premios ganados por un personaje animado en los Kids´ Choice Awards México, pues recibió su galardón número 20.

El creador de contenido y actor, Juanpa Zurita, fue reconocido con un dirigible por su trayectoria que comenzó al hacer videos en la plataforma Vine, hasta protagonizar películas como ¿Quieres Ser Mi Hijo?

"Llevo 12 años haciendo esto, el tiempo se pasa volando. Gracias por acompañarme en este proceso, por crecer conmigo, gracias a la gente que se ha sumando en este tiempo. Lo que más me emociona es ver la cantidad de creadores que hay allá afuera y me gustaría decirles que de ustedes es el futuro de esta industria", señaló.

La boyband BTW (By The Way) formada por Lukas, Harold, Tristan, Sebastián y Alan, se alzó con el premio Revelación Musical.

"Ustedes nos impulsan a seguir aquí, estamos muy agradecidos de tenerlos. Es increíble empezar el día así", apuntó Lukas.

Poco más de ocho mil personas, en su mayoría niños, disfrutaron de la presentación de Lasso y Yami Safdie, quienes interpretaron "En Otra Vida", mientras que Sofía Reyes deleitó con "Siempre Llegas Tarde".

Otros ganadores, que no asistieron, fueron Annita, que ganó en la categoría Artista Brasileño, Nicki Nicole, por Artista Latino, y Briggitte Bozzo, por Actriz Favorita.

Lista completa de ganadores:

Actriz Favorita / Briggitte Bozzo

/ Actor Favorito / Michael Ronda

/ Nick Show Favorito / Bob Esponja

Estreno Favorito / Intensamente 2

Grupo K Pop Favorito / Twice

Revelación Musical / BTW

/ Artista Brasileño / Anitta

/ Anitta Artista Latino / Nicki Nicole

/ Creador Más Divertido / Fede Vigevani

/ Trender Del Año / Doris Jocelyn

/ Artista Mexicano / Picus

/ Celebridad Colombiana / La Granja Del Borrego

/ Streamer Más Cool / El Mariana

/ Dupla Gamer Favorita / Pipepunk y Cry El Bob De Tu Patricio - Ian Lucas y Fede Vigevani

y - y Celebrity Crush / Ian Lucas

/ Mejor Fan De Bob / Soy Carlitos

/ Familia Favorita / Nicolle Y Agus

/ Gossip Fav / Un Tal Fredo

/ Collab Fav "Cachin" / Picus Y Octavio Cuadras

Y Celebridad Chilena / Claudipia

/ Fashion Icon / Cry

/ Celebridad Argentina / Flor Jazmín

/ Celebridad Brasileña / Yasmin Brossi

/ Activista Del Año / Maestra Miel De Maple

/ Nuestro Mundo / Trinidad Matta Schilling