Sigue disfrutando la vida

La celebración del 90 cumpleaños de Willie Nelson en el Hollywood Bowl podría haberse confundido con una fiesta de jubilación.

Pero dos años después, a los 92, está trabajando tanto como siempre. No es que la jubilación se viera muy diferente. La vida que ama es hacer música con sus amigos, incluso después de haber sobrevivido a tantos seres queridos.

DE GIRA

Nelson estará de gira nuevamente con Bob Dylan cuando el Outlaw Music Festival reanude la segunda etapa de su décimo año a partir del 20 de junio en Clarkston, Michigan.

Cuando se le preguntó si alguna vez le gustaría que su vida recibiera el tratamiento de película que Dylan tuvo el año pasado con "A Complete Unknown" ("Un completo desconocido"), Nelson dijo: "He oído hablar de eso, pero aún no he terminado con eso".

Nelson habló con The Associated Press en una entrevista telefónica desde Oahu, Hawái.

"Bob es un buen amigo", afirmó Nelson. "Y estaré encantado de dejar que él sea el cabeza de cartel".

La gira es una parte de un año cargado. Conducirá directamente al 40 aniversario de Farm Aid en septiembre. Esta primavera, Nelson lanzó su 77º álbum de estudio. Y ha añadido un nuevo tónico de THC, Willie´s Remedy, a su amplio mundo de productos de marihuana.

ÁLBUM DE CROWELL

A Nelson siempre le ha encantado cantar las canciones de sus amigos tanto, o incluso más, que las que él mismo escribe. En 1979, lanzó "Willie Nelson Sings Kristofferson", un álbum completo del trabajo de su amigo Kris Kristofferson, quien falleció el año pasado.

Tiene un amor similar por las canciones de su amigo Rodney Crowell. Nelson ha interpretado durante mucho tiempo "Til I Gain Control Again" de Crowell, que él llamó "una de las mejores canciones country que creo que he escuchado". Ahora ha lanzado un álbum completo de canciones de Crowell, "Oh What a Beautiful World".

"Hasta ahora no ha escrito una que no me guste", comentó Nelson.

El álbum llega en el 50 aniversario de "Red Headed Stranger", el álbum que muchos consideran la obra maestra de Nelson. Un gran avance para él a los 42 años, lo llevó de ser un respetado viajero a un querido superastro.

Nelson dijo que ya ha comenzado a trabajar en el álbum número 78, pero se niega a compartir su dirección.

SOBREVIVE

La banda familiar de Willie, vieja y nueva, todavía sin un repertorio establecido.

A medida que Nelson regresa a la carretera, el único miembro sobreviviente de la alineación clásica de su banda Family es Mickey Raphael, de 73 años, cuya armónica ha hecho dúo durante décadas con el característico vibrato de Willie.

El bajista Bee Spears murió en 2011. El guitarrista y cantante de respaldo Jody Payne falleció en 2013. El baterista Paul English murió en 2020. Y la hermana de Nelson, Bobbie Nelson, su única hermana y pianista, falleció en 2022.

Pero la banda que lleva de gira, ahora es igual de familiar a su manera. A menudo incluye a sus hijos Lukas y Micah. El hermano de English, Billy, toca la batería. El hijo de Payne y la cantante Sammi Smith, Waylon Payne, toca la guitarra.

La lista sin lista últimamente ha incluido clásicos como "Whiskey River" (siempre la apertura, no hay que adivinar ahí) y "Bloody Mary Morning", junto con nuevas adopciones como "Last Leaf" de Tom Waits, una canción que expresa perfectamente el estatus de sobreviviente de Nelson.

FARM AID CUMPLE 40 AÑOS

Septiembre traerá la adición del 40 aniversario de Farm Aid, el festival anual para apoyar a los agricultores familiares que Nelson fundó con Neil Young y John Mellencamp. Actúa allí anualmente. Fue inspirado por conciertos benéficos únicos como "Live Aid", pero se convirtió en una institución anual.