Continúa conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni

GUADALAJARA, Jalisco.- El conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, coprotagonistas de It Ends With Us, ha generado atención en plataformas digitales, donde creadores de contenido han amplificado diferentes posturas sobre el caso.

Ante esta situación, los abogados de Lively han solicitado medidas para restringir la divulgación de información confidencial y dejarla fuera del alcance de comentaristas legales de TikTok y YouTube, según informó Variety.

La disputa involucra una demanda por acoso sexual y represalias en el ámbito laboral presentada por Lively, mientras que Baldoni y su equipo en Wayfarer Studios han demandado a Lively y a su esposo, Ryan Reynolds, por difamación. En este contexto, el equipo legal de Lively presentó una solicitud de orden de protección con el objetivo de mantener en confidencialidad datos financieros, registros médicos y otra información personal, algunos de los cuales involucran a "personas de alto perfil".

Los abogados de Lively manifestaron su preocupación por el tratamiento del caso en redes sociales y advirtieron sobre creadores de contenido que, según ellos, "repiten el discurso" de Wayfarer Studios. Como ejemplos, mencionaron a Perez Hilton y Candace Owens y señalaron que sus comentarios han influido en la percepción pública del caso.

También destacaron que tanto Hilton como Baldoni han sido representados por el abogado Bryan Freedman y argumentaron que la desinformación generada por ciertos creadores de contenido ha contribuido a la formación de una "cámara de eco" que distorsiona la percepción pública del caso, lo que refuerza la necesidad de una orden de protección para resguardar la privacidad de terceros.

La respuesta del equipo legal de Baldoni incluyó críticas hacia la solicitud de Lively y argumentó que aceptaban una orden de protección estándar, pero no con el nivel de confidencialidad adicional que exige la actriz. Además, hicieron referencia a la "imagen empañada" de Lively y mencionaron la broma de Ryan Reynolds en el especial del 50 aniversario de Saturday Night Live, lo que, según ellos, contribuyó a la distorsión de la percepción pública del caso.