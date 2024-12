Alza la voz: ¡No se queda callada!

Por: Agencia AP

Diciembre 22, 2024 -

La actriz Blake Lively acusó al director y coprotagonista de "It Ends With Us", Justin Baldoni, de acoso sexual en el set de la película y de un esfuerzo posterior para "destruir" su reputación en una denuncia legal.

La denuncia, obtenida por The Associated Press, y que según The New York Times fue presentada el viernes ante el Departamento de Derechos Civiles de California, precede a una demanda. Nombra a Baldoni, al estudio detrás del drama romántico "It Ends With Us" y a los publicistas de Baldoni entre los demandados.

En la denuncia, Lively acusa a Baldoni y al estudio de embarcarse en un "plan de múltiples niveles" para dañar su reputación, después de una reunión en la que ella y su esposo Ryan Reynolds abordaron el "acoso sexual repetido y otro comportamiento perturbador" por parte de Baldoni y un productor de la película.

LA DESPRESTIGIA

El plan, según la denuncia, incluía una propuesta para plantar teorías en foros en línea, orquestar una campaña de desprestigio en redes sociales y colocar noticias críticas hacia Lively.

Baldoni reclutó a publicistas y expertos en manejo de crisis en un "plan de represalia sofisticado, coordinado y bien financiado" destinado a "enterrar" y "destruir" a Lively si ella revelaba públicamente sus inquietudes en el set, aduce la denuncia.

"Para protegerse contra el riesgo de que la Sra. Lively revelara la verdad sobre el Sr. Baldoni, el equipo de BaldoniWayfarer creó, sembró, amplificó y potenció contenido diseñado para eviscerar la credibilidad de la Sra. Lively", asegura la denuncia. "Emplearon las mismas tácticas para reforzar la credibilidad del Sr. Baldoni y suprimir cualquier contenido negativo sobre él".

PROTEGE SU IMAGEN

La denuncia también afirma que Baldoni "se desvió abruptamente" de la estrategia publicitaria de la película y "utilizó contenido de ´sobrevivientes de violencia doméstica´ para proteger su imagen pública".

Bryan Freedman, un abogado que representa a Baldoni, Wayfarer Studios y sus representantes, calificó las afirmaciones de "completamente falsas, escandalosas e intencionalmente sensacionalistas".

Rechazó los alegatos de Lively sobre la existencia de una campaña coordinada, diciendo que el estudio "contrató proactivamente" a un experto en manejo de crisis "debido a las múltiples demandas y amenazas hechas por la Sra. Lively durante la producción".

Freedman también dijo que Lively amenazó con no aparecer en el set y no promocionar la película "si sus demandas no se cumplían".

Esas demandas no se especificaron en el comunicado, pero la denuncia de Lively enumera 30 demandas que Baldoni y otros supuestamente aceptaron después de la tensa reunión que sostuvo con ellos en la cual expresó sus inquietudes por la hostilidad del ambiente de trabajo.

Entre ellas, exigía "no mostrar más videos o imágenes de mujeres desnudas" a Lively y otros en el set y que no haya más discusiones sobre pornografía, experiencias sexuales o genitales.

La actriz también indicó que Baldoni no debería preguntarle a su entrenador sobre su peso sin su consentimiento, no debería preguntarle de manera insistente acerca de sus creencias religiosas y no debería "volver a mencionar a su padre fallecido".

También se requería que un coordinador de intimidad estuviera en el set siempre que Lively compartiera una escena con Baldoni y se le prohibió entrar en su camerino móvil o en el camerino de maquillaje cuando ella estuviera desnuda.

Las demandas también estipulaban que no habría "más improvisación de besos" en las escenas ni añadir escenas de sexo a la película fuera de las que estaban en el guion que Lively aprobó cuando se unió al elenco.