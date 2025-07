Como dice una cosa...

H a decidido no dar entrevistas para aclarar o desmentir lo que se dice de ella en la serie "Chespirito: Sin Querer Queriendo"; sin embargo, Florinda Meza perdió la paciencia y salió a defenderse: pide fin al odio y al mal que se ha generado en su contra.

La bioserie de HBO Max, que retrata la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños, provocó una ola de ataques en redes sociales contra la última esposa del famoso escritor y actor, con quien tuvo una relación de casi 40 años.

La intérprete de "Doña Florinda" ha sido señalada como la "tercera en discordia" en el matrimonio de Bolaños con su primera esposa Graciela Fernández, madre de sus seis hijos, razón por la que ha sido blanco de memes.

"No voy a salir a desmentir cada una de las calumnias y ataques en mi contra porque esto no se trata de mí. Se trata de ustedes, se trata de todos", dijo la actriz y productora en un video y escrito que publicó en su cuenta de Instagram por "las mentiras" que se dicen de ella.

Aclaró que no es la "mala mujer" e hizo mención del perdón que todos deben merecer.

"Tantas mentiras, tantos juicios temerarios sin conocer realmente los hechos, tanto odio los daña a ustedes. Y daña a un hermoso recuerdo que compartimos y que nos ha unido como hermanos por más de cuatro generaciones sin barreras, sin fronteras".

El mal debe parar, no sólo por mí, que soy un ser humano con sentimientos y que no tengo nada que ver con las cosas horribles de las que se me acusa; también por ustedes, los buenos, que siempre han seguido a Roberto y que de verdad lo aman.- FLORINDA MEZA, ACTRIZ Y PRODUCTORA

´YO SEGUIRÉ CONTANDO LA VERDAD´

NO AUTORIZÓ NI CEDIÓ DERECHOS PARA LA BIOSERIE

Florinda reiteró que nunca autorizó ni cedió derechos para ser representada en la bioserie de Chespirito.

"Yo no salgo en esa serie, no autoricé uso de mi imagen ni de mi vida. Y si ustedes lo han relacionado y han hecho crecer esta bola de nieve, es responsabilidad de quienes hicieron esa ficción, no mía", aclaró.

"A todos los que lean este mensaje les pido que reflexionen. Yo seguiré contando la verdad sobre el legado de Roberto, pero no voy a hablar de mí".

El mensaje de Florinda fue directo: lo bello, lo bueno es homenaje, mientras que lo negativo que surge afecta al recuerdo de Chespirito.

"Todo lo demás no es lo que Roberto Mario Gómez Bolaños hubiera querido y, desde luego, no honra su memoria ni su legado. Nunca dijo ser un santo, pero su corazón era noble. Él fue un buen hombre y así quería ser recordado".