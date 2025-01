Contará su historia

Por: El Universal

Enero 07, 2025 -

Inició su carrera como asistente de cámaras en telenovelas; con el tiempo se convirtió en una de las productoras de melodramas más importantes de América Latina.

Hoy, Carla Estrada se ocupa en reseñar su paso por la televisión y compartir, al mismo tiempo, detalles de su vida, por lo que se encuentra inmersa en el proceso de escritura de su biografía, que espera sea publicada este 2025. "El libro llegó en el momento adecuado, donde tengo la oportunidad de valorarme y de ver todo lo que he hecho, no sólo en la televisión, sino también a nivel social. Ha sido maravilloso encontrarme conmigo misma", compartió.

Además de ser productora de telenovelas como "Quinceañera", "El privilegio de amar" y "Amor real", realizó las series biográficas "Ellas soy yo", "Gloria Trevi" y "Silvia Pinal", "Frente a ti", respectivamente.

Carla Patricia Estrada Güitrón (nombre completo de la productora) afirma que es importante contar historias auténticas y bien documentadas cuando se trata de la vida de una persona; sin embargo, no ve su vida recreada en tv.

"Me lo han propuesto tantas veces: ´Carla, vamos a hacer tu historia´. Y aunque siempre he dicho que la vida de todos es interesante, siento que la mía aún no está lista para ser contada".

Al repasar su trayectoria relata que en su memoria guarda muchos momentos entrañables que han marcado su vida profesional y personal, por lo que valora mucho el tiempo que ha pasado detrás de las cámaras.

SIEMPRE ACTIVA

"Disfruto recordar todo lo que he hecho, las fotografías, las entrevistas. Es increíble cómo el tiempo nos permite valorar lo vivido".

Su último trabajo en Televisa fue en 2023, con la bioserie de Trevi, no descarta la posibilidad de regresar a la que alguna vez fue su casa, pero Carla tiene claro que esto dependerá de la oferta que le hagan.

"Si hay un buen proyecto, ¿por qué no? Bernardo Gómez -copresidente ejecutivo de Grupo Televisa- me dijo que la empresa sigue siendo mi casa. Pero no me voy a comprometer si no es algo que me apasione".

Finalmente, este 2025 también estará enfocada en fundación PAIDI, que tiene como misión impulsar la cultura de la protección y desarrollo de la niñez para asegurar una vida digna.

"Va mu y bien, trabajo con un equipo maravilloso, y lo más importante es que esta fundación ayudará a muchas personas".