Quiso quitarse la vida en dos ocasiones

Billy Joel intentó quitarse la vida en dos ocasiones durante una etapa crítica de su juventud, marcada por el remordimiento de enamorarse de Elizabeth Weber, esposa de su mejor amigo y compañero de banda en Attila, Jon Small.

La confesión que hizo el músico forma parte del documental Billy Joel: And So It Goes, cuya primera mitad se estrenó el miércoles pasado en el Festival Tribeca, en Nueva York.

Joel, de 76 años, no asistió a la función, pero su testimonio íntimo y desgarrador expuso uno de los capítulos más oscuros de su vida.

“Me sentí muy, muy culpable. Tenían un hijo. Me sentí como un rompehogares”, declara Joel en el documental. “Estaba enamorado de una mujer y me dieron un puñetazo en la nariz, que me lo merecía. Jon estaba muy disgustado. Yo estaba muy disgustado”.

LA TRAICIÓN

La traición puso fin a la banda y rompió la amistad, llevando al joven músico a una profunda depresión mientras, sin un lugar donde vivir y emocionalmente deshecho, Joel comenzó a dormir en lavanderías y a perder el rumbo.

En ese punto, el intérprete de “Piano Man” intentó suicidarse por primera vez con pastillas para dormir que le proporcionó su hermana Judy Molinari, quien entonces trabajaba como asistente médica.

“Estuvo en coma durante días y días”, relató ella. “Fui a verlo al hospital y estaba allí tendido, pálido como una sábana. Pensé que lo había matado”.

Al recuperarse, Joel admitió un segundo intento de suicidio al ingerir una botella de limpiador, pero fue Jon Small quien, pese al sufrimiento, lo llevó al hospital.

“Aunque nuestra amistad estaba a punto de estallar, Jon me salvó la vida”, reconoció el cantautor.

Luego de recibir tratamiento psiquiátrico en una sala de observación, Billy Joel decidió transformar su dolor en arte.