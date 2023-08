Rinde homenaje a Angus Cloud

Ciudad de México



Billie Eilish se tomó un momento para rendir homenaje a Angus Cloud durante su actuación principal en el Lollapalooza el jueves por la noche. Hacia el final de su show en el escenario de T-Mobile, en Grant Park, Chicago, la cantante interpretó "Never Felt So Alone", su canción con Labrinth que fue presentada en la segunda temporada de Euphoria.

"Descansa en paz, Angus Cloud", dijo Eilish, de 21 años, después de terminar la canción, mientras la multitud estallaba en aplausos.