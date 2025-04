Reinan Swift y Chappell Roan en los Premios Pollstar 2025

En la noche de reconocimientos a lo más destacado de la industria de la música en vivo, Taylor Swift se alzó con el galardón a la Gira Mayor del Año por segundo año consecutivo en los Premios Pollstar 2025, celebrados en Beverly Hills, informó el medio The Hollywood Reporter.

La joven promesa Chappell Roan fue nombrada Mejor Artista Revelación del Año, mientras que Jelly Roll se llevó el premio a la Gira Country del Año.

La ceremonia también distinguió a figuras icónicas y talentos emergentes como Stevie Nicks, Billie Eilish y Bruce Springsteen.

Nicks, de 76 años, fue homenajeada con su inducción al Salón de la Fama de Pollstar Live, un reconocimiento compartido con los experimentados promotores de conciertos Barrie Marshall y Louis Messina.

Además, el emblemático Auditorio Ryman de Nashville también recibió su lugar en ese mismo prestigioso salón.

Cabe mencionar que en una categoría competitiva, Billie Eilish superó a Swift para obtener el reconocimiento a la Gira Pop del Año.

Y la innovadora residencia de Dead and Company en el Sphere de Las Vegas fue galardonada como la Residencia del Año.

Los Premios Pollstar son un evento central de la conferencia anual Pollstar Live, además de qeue son considerados uno de los máximos honores dentro del sector de la música en directo.

Además de celebrar a los artistas, la gala también reconoce la labor de recintos y ejecutivos clave, pues Christy Castillo Butcher fue distinguida como la Mejor Ejecutiva de Sala del Año, y Coran Capshaw de Red Light e Irving Azoff de Azoff Company compartieron el premio al Mejor Mánager Personal del Año.

Te contamos del top 20 de ganadores en las categorías más importantes:

- Gira importante del año: Taylor Swift, The Eras Tour.

- Mejor Artista Revelación: Chappell Roan.

- Gira pop del año: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft: The Tour

- Gira de rock del año: Bruce Springsteen y la E Street Band, gira mundial 2024

- Gira del año por el país: Jelly Roll, The Beautifully Broken Tour

- Gira de hip-hop del año: Missy Elliott, Out of This World - La experiencia de Missy Elliott

- Gira de R&B del año: Usher, Usher: Pasado, Presente y Futuro

- Gira latina del año: Bad Bunny, Most Wanted Tour

- Gira de comedia del año: Nate Bargatze, The Be Funny Tour

- Invitado especial del año: Chappell Roan (Olivia Rodrigo)

- Residencia del año: Dead and Company, Sphere

- Salón de la Fama: Stevie Nicks, Barrie Marshall, Louis Messina, Auditorio Ryman

- Premio a la trayectoria: Gary Kurfirst

- Premio Visionario: Steve Ballmer

- Premio Billie Eilish a la Sostenibilidad , Campeón de la Sostenibilidad : Mike Sciortino, UBS Arena, Elmont, Nueva York

- Estadio del año (solo EE. UU.): SoFi Stadium, Inglewood, California

- Estadio del Año (Internacional): Estadio de Wembley, Londres, Reino Unido

- Arena del año (solo EE. UU.): Sphere, Las Vegas, Nevada

- Estadio del Año (Internacional) : The O2, Londres, Reino Unido

- Gerente personal del año : Coran Capshaw de Red Light Management, Irving Azoff de The Azoff Company