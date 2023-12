Beyoncé responde a críticas tras ser señalada de aclararse la piel

CIUDAD DE MÉXICO.- Beyoncé se encontró en el centro de críticas por parte de usuarios en redes sociales después del estreno de su película "Renaissance World Tour". Aunque la trama de la cinta no generó controversia, llamó la atención el color de piel de la famosa durante la alfombra roja.

La voz de "Halo" lució un vestido plateado con guantes del mismo color y una larga cabellera platinada. Sin embargo, más allá del atuendo, algunos haters sugirieron que había aclarado su piel.

Las fotografías del momento, compartidas en su Instagram oficial, provocaron comentarios como "Oh dios mío. Ella es blanca ahora", "La primera y única rubia natural" y preguntas como "¿Por qué es blanca ahora? ¿Es apropiación cultural?" y "¿Por qué ella luce tan blanca?".

Ante la polémica, la estrella publicó nuevas fotos donde aparece con un look completamente blanco, incluyendo lentes oscuros. Una imagen en particular muestra su rostro con un mechón de pelo platinado y un maquillaje suave, en una posición muy parecida a la de las capturas de la alfombra. Aunque no emitió comentarios públicos, sus seguidores interpretaron la respuesta como una manera inteligente de abordar las críticas negativas, elogiando su enfoque.

"Beyoncé es inteligente y ni siquiera dice una palabra. Sus acciones te maldicen cada vez", comentó un seguidor. Otros aplaudieron su humor, destacando que "Ella dijo que no es blanca y punto", y reconocieron que vestir de blanco no fue coincidencia.

Tina Knowles, madre de Beyoncé, también salió en su defensa en la misma red social con un mensaje en el que explicó que la reciente cinta de la famosa incluía una temática en tonos plateados, por lo que le parecía absurdo que la gente la criticara por utilizar el mismo color en la presentación de la cinta: "Odio las declaraciones racistas sobre ella de que está aclarando su piel y usando cabello platinado queriendo ser blanca. Ella hace una película donde la temática es plata, con cabello plateado y ustedes dicen que está tratando de ser una mujer blanca y blanqueándose la piel", escribió.

Continuó asegurando que los mensajes que está recibiendo su hija le "enferman": "Los celos y el racismo, el sexismo, los dobles estándares, perpetúan esas cosas, en lugar de celebrar a una hermana o simplemente ignorarla si no te agrada".