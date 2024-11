Premios Grammy 2025: Es Beyoncé la más nominada

Por: Agencia Reforma

Noviembre 09, 2024 -

La Recording Academy ha anunciado las nominaciones para la 67ª edición de los premios Grammy, que se celebrarán el próximo 2 de febrero. La artista Beyoncé lidera la lista optando a 11 premios y no hay ningún artista español nominado en esta edición.

Así, para lograr el Grammy al Álbum del Año, la Academia ha propuesto ´Brat´, de la británica Charlie XCX -convirtiéndose en su primera nominación-; ´Cowboy Carter´, de Beyoncé; ´Short n´ Sweet´, de Sabrina Carpenter; ´New blue sun´, de André 3.000; ´Hit me hard and soft´, de Billie Eilish; ´The Tortured poets department´, de Taylor Swift; ´The Rise and Fall of a Midwest Princess´, de Chapell Roan y ´Djesse Vol. 4´,de Jacob Collier.

Precisamente, Taylor Swift se ha convertido en la mujer más nominada al Disco del Año, siendo la séptima vez que está nominada

Por otro lado, en la categoría de Grabación del año que se otorga al intérprete y al equipo de producción del sencillo, se ha nominado a ´TEXAS HOLD ´EM´ de Beyoncé; ´Espresso´ de Sabrina Carpenter; ´Birds of a feather´ de Billie Eilish; ´Not Like us´ de Kendrick Lamar; ´Good Luck, Babe!´ de Chappell Roan; ´Fortnight´, la colaboración entre Taylor Swift y el rapero Post Malone, ´Now And Then´, la canción de The Beatles que he creó con inteligencia artificial; y ´360´ de Charlie XCX.

En cuanto a la Canción del Año, compiten ´A Bar Song (Tipsy)´, de Shaboozey; ´Please, Please, Please´, de Sabrina Carpenter; ´Birds of a feather´, de Billie Eilish; ´Die With A Smile´, de Bruno Mars y Lady Gaga; ´Not Like Us´,´TEXAS HOLD ´EM´, ´Good Luck, Babe!´ y ´Fortnight´, de nuevo.

Otra de las cuatro grandes categorías que premia la Academia es Mejor Artista Novel, nivel en el que compiten Benson Boone, Sabrina Carpenter, Doechii Khruangbin, Raye, Chappell Roan, Shaboozey y Teddy Swims.

La música hispana estará premiada en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino, para la que compiten Shakira, con ´Las mujeres ya no lloran´; Anitta, con ´Funk Generation´; Luis Fonsi, con ´El viaje´; Kany García, ´García´; y Kali Uchis, con ´Orquídeas´.