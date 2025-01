35 años de carrera: Un rockstar muy sano

Por: Agencia Reforma

Enero 01, 2025 -

En 35 años de carrera, Beto Cuevas no puede negar que durante su juventud tuvo la oportunidad de experimentar con sustancias prohibidas, porque era normal en su entorno.

Sin embargo, no tardó mucho en ponerle freno a lo que a la larga le habría causado un gran daño.

Hoy, desde la madurez de sus 57 años, el cantante chileno se jacta de llevar una vida sana, alejada de los excesos, que valora el descanso y que aunque esté encerrado en un estudio de grabación, prefiere que sea en el día porque considera que transpira una energía especial.

PROBÓ DE TODO

"Yo en mi vida, si bien en algún momento tuve oportunidad de probar cosas, era joven y veía que en mi entorno lo hacían. Probé algunas, pero rápidamente me eché para atrás y dije: ´Esto no es lo que yo quiero para mí´, entonces, decidí ser una persona sana, pero esa es mi personalidad y mi experiencia", contó el rockero en entrevista.

"No puedo decirle a la gente que haga lo que yo hice porque cada quien tiene su propia forma, pero sí creo que hoy en día la experimentación con drogas es una ruleta rusa, porque hay ciertas sustancias que te pueden quitar la vida a la primera".

Recordó la inesperada muerte del ex One Direction, Liam Payne, quien a sus 31 años murió tras caer desde un balcón de un tercer piso del hotel donde se hospedaba. La autopsia reveló que había consumido cocaína, alcohol y antidepresivos.

"Yo pude experimentar y tuve la suerte de que no me pasara nada, en el caso de Liam, a lo mejor tenía un problema de excesos, pero no creo que él haya contemplado morirse ese día que estaba en Buenos Aires, sin embargo, le sucedió, consumió algo que no debía y ese día le costó la vida", dijo.

CUIDA SU SALUD

"¿Te puedes imaginar lo que fue para su madre, su padre? Tiene que haber sido muy duro. Es un tema complicado y creo que es importante hablar al respecto. En mi caso, tampoco experimenté con cosas tan fuertes, pero creo que no hay nada mejor que estar en un cuerpo sano y poder vivir la vida de la mejor forma".

Como buen "rockstar", el ex vocalista del grupo La Ley, se la pasa entre aviones, de un país a otro y le es difícil descansar. Con el tiempo ha aprendido a valorar el descanso porque sabe que es salud.

"No hay nada mejor que dormir, porque cuando uno duerme, uno repara. Si uno de repente se siente mal y se acuesta súper temprano y duermes, el cuerpo se encarga de poner todo en su lugar", compartió Beto.

CON ÁNIMO PARA SEGUIR

Ahora más que nunca el artista valora sus 35 años de trayectoria rockera, porque se siente bien y con muchos ánimos para seguir cantando.

"No puedo creer que han pasado tantos años, porque yo recuerdo la primera vez que venimos a México, en el año 93, y entramos a la compañía disquera Warner, ahí estaba El Tri (de Álex Lora), y en esa época tenía un disco que celebraba sus 25 años de carrera. Yo decía: ´¿25 años? wow, estos sí que son leyendas del rock´, y hoy me encuentro aquí hablando de mis 35 años de carrera", expresó feliz.

"Es como si fuera un episodio de La Dimensión Desconocida, pero ha sido un camino muy lindo, he aprendido mucho, he crecido. Tengo la suerte de tener una linda familia, dos hijos que ya son adultos y se valen por sí mismos, y eso me da mucho orgullo".

Este 2025, Beto lanzará un disco conmemorativo por los 20 años del álbum Unplugged que grabó con La Ley y que decidió regrabar junto a nuevos invitados desde su natal Chile.