Emily Ratajkowski habla del beso que se dio con Harry Styles

CIUDAD DE MÉXICO

Ahora Emily abrió su corazón y dijo a Los Angeles Times: "Hay un millón de cosas locas e inexactas sobre mis relaciones" y continuó: "Definitivamente todavía no estoy pensando en chicos. Aunque, sí. Ya sabes, a veces las cosas simplemente suceden...".

Después de la separación con su exesposo, Sebastian Bear-McClard, la también actriz ha sido vinculada con diversas personalidades del mundo del espectáculo, pero más recientemente con el intérprete de "As It Was":

La respuesta de Ratajkowski también llega una semana después de que la prensa se percatara que a inicios de marzo, durante un podcast, dio pistas de la persona con la que estaba saliendo.

"Empecé a salir con alguien que creo que me gusta, así que eso es diferente", dijo, por lo que de confirmarse su relación con Harry, tendrían dos meses saliendo.

La artista también detalló que poco antes de su nuevo amorío estaba viendo a alguien y se cansó rápidamente de la misteriosa persona: "La forma en que caminaba era como, ugh", expresó.

Emily declaró que está buscando una pareja independiente porque se encuentra en una etapa plena.

"Espero salir con alguien que tenga más de su propia vida y prevenga los problemas que tenía antes", dijo.

Una fuente dijo a "Page Six" que el cantante británico se sentía "muy atraído" por la modelo, sin embargo, otro testigo comentó a "Us Weekly" que Ratajkowski no pretendía formalizar la situación.

"Ella solo está tratando de vivir su mejor vida de soltera y divertirse", aseveró.

Fue "Daily mail" quien consiguió las imágenes exclusivas de la cita en donde se les observaba protegerse de la lluvia con un paraguas rojo, ¡una escena muy de película!.

Styles se encontraba en dicha ciudad debido a que tenía agendado un concierto que formaba parte de su "Love on tour".

El sitio de noticias inglés sugirió que el beso era una clara demostración de que la relación entre el intérprete y su ex, Olivia Wilde, estaba más que terminada. Recordemos que con Wilde mantuvo un idilio por dos años.