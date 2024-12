Hailey Bieber reacciona a compromiso de Selena Gomez y Benny Blanco

Por: El Universal

Diciembre 15, 2024

Amigos cercanos a la cantante Selena Gómez no tardaron en felicitarla por su reciente compromiso con Benny Blanco, el productor musical con quien ha estado en una relación durante el último año. Celebridades como Taylor Swift, Lily Collins, Karla Sofía Gascón e incluso Jennifer Aniston expresaron sus mejores deseos para la pareja. Sin embargo, lo que sorprendió fue la reacción de Hailey Bieber, actual esposa de Justin Bieber.

Recordemos que la protagonista de "Only Murders in the Building" presumió el espectacular anillo que Blanco le obsequió, el cual estaría inspirado en la famosa canción de Selena, "Good For You", lanzada en 2015.

Esta semana, los seguidores de la actriz notaron que Hailey y Jazmin, hermana de Justin Bieber, reaccionaron a la publicación sobre el futuro matrimonio o al darle "like", aunque ninguna de las dos hizo comentarios al respecto. A pesar de ello, su gesto dejó en claro su apoyo a la pareja.

Desde que Justin comenzó su relación con Hailey en 2016, poco después de cortar con Gómez, muchos usuarios en redes intentaron generar rivalidad entre las dos, especialmente aquellos que apoyaban su relación con Selena. Sin embargo, en octubre de 2022, ellas sorprendieron a todos al posar juntas en el evento The Academy Museum Gala en Los Ángeles, demostrando que no existe ningún pleito.

Hailey, en su intervención en el podcast "Call Her Daddy", aclaró que nunca estuvo involucrada con Justin mientras él estaba con la cantante, y explicó que no le "robó", como se piensa.

"Sé con certeza que fue lo correcto para ellos cerrar esa puerta. Creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado seguir adelante, comprometerse, casarse y continuar con su vida de esa manera", afirmó Hailey. "Sabía lo que estaba pasando cuando volvimos a estar juntos", agregó.

Asimismo, reiteró que su esposo ya había cerrado su capítulo con Selena antes de comprometerse con ella en 2018.

Hoy en día, Justin y Hailey disfrutan de su paternidad con su hijo, Jack Blues, uno de los sueños más anhelados por el canadiense.