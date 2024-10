Nací con dos bendiciones: mexicano y Fernández.- El Potrillo

Un doble homenaje a su padre Vicente Fernández, es lo que alista "El Potrillo", quien se declara orgulloso de sus raíces.

La primera parte del tributo consiste en un material musical que llevará por título No Me Se Rajar, reveló el cantante de éxitos como "Caballero".

"Soy Alejandro, El Potrillo de mi padre, El Potrillo de México. Nací con dos bendiciones, la de nacer mexicano y la de nacer Fernández. Esas dos bendiciones juntas hacen que en mi sangre corra toda la fuerza, la tradición, la magia y la música de nuestro país. Estoy aquí, abriendo mi corazón con quienes he estado desde niño, ustedes, el público que me ama y al que yo también amo, estoy aquí, porque estoy a punto de entregarles algo que no es solo mío, es de todos los mexicanos, de todos los latinos, es el sonido de generaciones, de tu familia y de la mía, nuestras raíces, nuestra esencia, nuestro álbum de recuerdos ()

"Este homenaje no se trata de mi, hoy se trata de México, de Vicente Fernández en mi voz y en la tuya, para que juntos cantemos esas canciones que son nuestro patrimonio. Mi padre me enseñó muchas cosas en la vida, me enseñó a montar a caballo, me enseñó a portar un traje de charro, a cantar la música mexicana desde el pecho, el amor al público y al escenario. Pero lo mejor que me enseñó mi padre fue que yo, como buen mexicano... No Me Sé Rajar", detalló "El Potrillo" en sus redes sociales con mensaje para todos los admiradores de él, de su padre, que falleció en 2021 y de la música mexicana.

Aunque no detalla la fecha exacta de la salida del material, se espera que sea pronto, pues también, mediante sus redes sociales, compartió el link para preguardarlo en todas las plataformas digitales.

La segunda parte del homenaje a su padre, "El Charro de Huentitán", es una gira que realizará el año que entra: "De Rey a Rey 2025", la cual arrancará el 10 de mayo en Seattle, Washington.

"Los clásicos de mi padre, que siempre llevó con orgullo por el mundo y que ahora pertenecen a generaciones y a nuestra raíces.

"Habrá tradición y el legado de la música ranchera vibrará en cada rincón del escenario y se escucharán las voces hasta el cielo", reveló hoy "El Potrillo" en otra publicación en su cuenta de IG.

Hasta ahora, son cerca de 27 fechas programadas como parte de su tour "De Rey a Rey 2015", todas éstas a realizarse en Estados Unidos, por lo que se espera que pronto anuncie las fechas que ofrecerá en México.

