Llena Amanda Miguel a Belinda de halagos

Belinda y Amanda Miguel se unieron para interpretar un fragmento de la canción "Él Me Mintió", en un emotivo momento que se ha hecho viral tras la presentación de "Mentiras: La Serie", en Los Ángeles.

La experimentada cantante tocó el piano mientras Belinda cantaba el icónico tema de despecho, que forma parte del soundtrack de la serie, uno de los que encumbró a la argentina y que ahora interpreta Belinda en la trama televisiva.

Al terminar la canción, ambas se fundieron en un abrazo que fue captado por varios asistentes.

Durante la proyección en la ciudad californiana, Amanda Miguel no escatimó en elogios para Belinda.

"Cantas precioso, lo hiciste muy bien y apenas estás mostrando lo que verdaderamente puedes hacer", le dijo Amanda a Belinda, quien no pudo evitar lágrimas de emoción.

El festejo continuó con Luis Gerardo Méndez, productor de la serie y quien interpreta a Emmanuel. Acompañó a Belinda en una interpretación especial de "My Heart Will Go On", generando aplausos y nostalgia entre los asistentes.

Ambos recibieron una placa conmemorativa por superar los 100 millones de reproducciones del soundtrack de la serie, que ha conquistado a nuevas generaciones con clásicos renovados.

"Mentiras: La Serie", disponible en Prime Video, gira en torno a cuatro mujeres (Daniela, Yuri, Lupita y Dulce) que descubren haber sido engañadas por el mismo hombre: Emmanuel Mijares.