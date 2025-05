Alista Belinda dueto con Jared Leto con toque regional

Belinda sigue ganando como siempre. Un día después de anunciar que protagonizará la serie de Carlota producida por Sony Pictures, la cantante confirmó que su nuevo disco incluirá un dueto nada menos que con su amigo, el actor e intérprete Jared Leto, a quien debutará en el regional.

"Es un experimento que tiene un toque regional O sea, imagínense a Jared Leto en un toque regional, pero sin perder su esencia. Es una canción en espanglish que es demasiado especial", informó Belinda.

La cantante concedió una entrevista en la que aseguró que su próxima producción traerá duetos que sorprenderán a sus fans, soltando así el nombre del ganador del Óscar quien compuso con ella el tema "Never Not Love You".

"Hay canciones con artistas increíbles que ni se esperan, o sea, artistas internacionales. Te puedo confirmar que en el disco hay una colaboración con Jared Leto", confirmó la cantante y actriz.

"Es un gran amigo de toda la vida, de años, que está emocionadísimo, que le encanta México, que todo el tiempo me dice que ama México, y además me tiene un gran respeto y nos admiramos", agregó.

La intérprete de 35 años ofreció esta entrevista vía Zoom para dar detalles de su nueva serie, pero también adelantó aspectos de su nueva producción que llevará el título de "Indómita", que sale a la venta el 5 de junio e incluirá 17 temas, uno de ellos con Jared.

"Nos admiramos profundamente, cuando terminé de grabar la canción me dijo: 'Beli, te admiro tanto'. Y que una persona como él que es un ganador del Óscar, que es un artista internacional impresionante, con una trayectoria Para mí es uno de los mejores actores y cantantes que hay en el mundo, y que él haya dicho: 'Quiero estar contigo en el disco, quiero que hagamos una colaboración, confío en ti', para mí eso es No puedo explicarlo", agrego Belinda.

También indicó que se planea hacer un video del tema con Jared.

"La canción habla de que nunca te he dejado de amar a pesar de que nuestra relación no pudo ser. Nunca ha dejado de existir ese amor por ti. Es una canción romántica, 100 por ciento de amor", dijo.

Y para que no haya malas interpretaciones, la cantante aclaró que esta melodía no tiene dedicatoria para ninguna ex pareja suya.

"Por favor, no va dedicada a nadie. Quiero de antemano expresarlo aquí", expresó sonriendo.