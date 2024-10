Lupillo Rivera dedica mensaje a Belinda tras accidente en pasarela

A pesar de que la caída de Belinda durante el desfile de L´Oréal en la Paris Fashion Week, celebrado en septiembre, ya ha perdido relevancia en las redes sociales, la industria del espectáculo sigue comentando lo sucedido.

Lupillo Rivera, quien en el pasado fue vinculado sentimentalmente con la intérprete de "Amor a primera vista", aprovechó un encuentro con los medios en un aeropuerto para enviarle un mensaje a la actriz.

Al ser cuestionado sobre el incidente, "El toro del corrido" mencionó que había visto una publicación de Belinda sobre su accidente. Le envió las mejores vibras y destacó el valor que tuvo la artista para continuar su camino en la pasarela.

"El show tenía que continuar, y ella se levantó como toda una profesional. La felicito", dijo con una sonrisa.

Varios otros famosos también brindaron su apoyo a la actriz, como Andie MacDowell, quien la alentó a través de un mensaje en redes: "Deberías sentirte muy orgullosa de ti misma porque tú representas cómo todos se sienten cuando caen y tienen que volver a la cima". Además de María José, Danna, Karla Díaz y Kennia Os, Belinda expresó en una entrevista con la revista "Elle" que le resultó difícil aceptar la situación que vivió, ya que es una mujer perfeccionista y se sintió decepcionada con su desempeño. Sin embargo, al ver que más mujeres famosas la respaldaban, su perspectiva cambió.

"Desde Jane Fonda hasta Andie MacDowell, una de mis actrices favoritas, quien me sentó en sus piernas. Después de que estas dos mujeres, a quienes respeto desde hace años, me apoyaran, no tengo palabras para describir lo increíbles que son. Me sentí mucho mejor, y al final del día, todo pasa por algo. Hay que levantarse siempre", compartió.

Asimismo, aclaró que su caída fue un accidente real, ya que algunos internautas especularon que se trataba de un evento planeado para generar interés en el mundo virtual. "Yo creo que nadie quiere caerse en una pasarela de L´Oréal ni en ninguna otra. No hay manera de que uno quiera caerse en un desfile. Para quienes piensan que lo hice a propósito, no, evidentemente fue un accidente que le puede pasar a cualquiera, y fue una gran lección para mí", afirmó.