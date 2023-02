Belinda pide matrimonio a uno de sus fans y la rechaza

CIUDAD DE MÉXICO.- No cabe duda de que Belinda no ha sido la más afortunada cuando de relaciones amorosas se trata, por ello, cuando la noche del viernes cuando le pidió matrimonio a uno de sus más fervientes fanáticos durante un concierto y este se negó, no le quedó más que entornar "Mi bella traición", uno de sus temas más exitosos, en el que habla de un amor poco correspondido.