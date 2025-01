Más ´Beli-k´ e Indomable

Belinda dijo, muy segura en entrevista, que no le hace falta nada, ni un novio a su lado, luego de iniciar el 2025 con nuevas canciones, disco y la serie musical "Mentiras", en Prime Video.

"¡A mis 27 me siento feliz! ¡Veintisieeempre, obvio!", expresó entre risas la cantante en entrevista telefónica.

"¡Nada, no me hace falta naaada! Yo creo que hoy en día las mujeres podemos y no necesitamos de alguien para salir adelante. Ya lo demostramos para ser fuertes, para ser guerreras", agregó.

Afirmó que si el amor de una pareja la sorprende de nuevo, será bien recibido, pero por ahora no es prioridad.

"Si llega alguien a mi vida, qué padre; si no, soy feliz. Yo estoy plena, trabajando, y eso me llena al 100 por ciento en este momento de mi vida", expresó la artista.

"Mi prioridad absoluta en este momento es mi trabajo, son mis fans, es mi carrera, es mi disco, es mi serie. Todo lo que estamos haciendo este año es lo más importante para mí. Ya habrá en otro momento tiempo para otras cosas".

Belinda sorprendió a sus fans con un corrido tumbado que estrenó junto a Tito Double P, titulado "La Cuadrada", y el lanzamiento de su disco "Indomable".

Y tanto es su gusto por el renovado regional mexicano, que Beli dijo que "le cuadra" que la llamen "La Reina de los Corridos Tumbados".

"¡Me encanta!, me gusta mucho porque casi ninguna mujer canta corridos tumbados, y me encanta que hoy en día cada vez hay más mujeres que ya se están arriesgando a cantar corridos tumbados, y son de otros países", señaló.

"Está muy padre haber inspirado a estas mujeres a hacer este género que está rodeado de hombres. Me llena de orgullo".

La estrella musical, que inició en telenovelas infantiles como "Amigos X Siempre" y "Cómplices al Rescate", lanzó el año pasado el sencillo "Cactus", y realizó el dueto "300 Noches" con Natanael Cano, que llegó al número tres en Spotify México y entró en la lista Global 200 de Billboard.

"Para mí, el máximo exponente del género, sin duda, que fue el primero que hizo los corridos tumbados, es Natanael Cano, es por quien me enamoré del género, y yo ya tengo una canción con él, así que puedo estar tranquila. En ese aspecto, para mí ´Nata´ es el máximo".

La fusión que ofrece ahora con Tito Double P, que también triunfa en las listas de popularidad, la tiene emocionada.

"Me siento feliz porque me encanta Tito Double P desde que lo escuché, porque él es un gran compositor. Hay que recordar también que él, además de ser cantante, empezó como compositor de Peso Pluma, y yo quería trabajar con él", aseguró.

"Escribimos esta canción juntos, se dio la colaboración y me parece muy divertida. El video también es muy chistoso, algo así como Sr. y Sra. Smith o Scarface, de Tony Montana con Elvira, de esta pareja icónica, es más o menos esa inspiración".

SERÁ LA ´CHICA FRESA´

DARÁ VIDA A DANIELA EN LA SERIE MUSICAL ´MENTIRAS´

Además del lanzamiento de "Indomable", Belinda prepara el estreno de otra serie luego de su participación en ¿Quién lo Mató?, donde dio vida a Paola Durante.

"Viene la serie musical con Luis Gerardo Méndez que se llama ´Mentiras´, que ya quiero que todo el mundo la vea, porque es un musical muy exitoso en México", aseguró quien dará vida a Daniela en esta producción.

"Es una judía muy fresa. Me tuve que preparar varios meses para poder hacer este personaje de los 80, muy diferente a mí; bueno, diferente y no, porque le metí cositas que son muy de Beli, ya la van a ver", adelantó.