Se somete a otra cirugía

Daniela Alexis "Bebeshita" se metió cuchillo otra vez para lograr la silueta de sus sueños.

La influencer deseaba tener más pompa y una cintura más estrecha, por lo que recurrió a los cirujanos plásticos Dr. Daniel Rodríguez y Dra. Lizeth Pérez Ferrell.

"Yo no sentía que estaba gorda, más bien porque quería más pompa, más cadera, tener más cintura, porque estaba como plana, pero no estaba tan acinturada, dije: no hay de otra, seamos sinceros, la cadera no crece con ejercicio, las caderas de Kim Kardashian no crecieron con ejercicio, porque la gente me dice ´haz ejercicio´, pero no, no era mi gusto, tuve que recurrir a los doctores", dijo Dany.

"Ella buscaba aumentar un poco más de glúteo, mejorar el aspecto de la cadera e hicimos un equipo con el doctor y cirujano Daniel Rodríguez", contó la doctora Lizeth.

La conductora estuvo a punto de caer en las garras de un pseudocirujano, quien hasta al bote fue a dar por mala praxis.

"Que se fijen bien, que chequen que es un doctor certificado; gracias a Dios me he salvado de varias. En una me iba a operar y ya no me operé, ya había pagado con un doctor que lo llevaron preso, que fue Jorge Duqueya había pagado mi tratamiento facial, que me iba a hacer mi cara como Belinda... Dos días antes me habla el Rey Grupero y me dice :no te hagas nada con él...", recordó.