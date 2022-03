Batalla... pero gana

Haciendo a un lado la controversia que se generó con el tema de la Covid-19, Paty Navidad está saludable, con trabajo y programa de TV que le permite reconectarse con su público.

"Esa vuelta que se está dando (en la carrera) yo la llamo justicia divina", declaró la actriz, conductora y cantante, que estrenó Music Battles Mexico con TV Azteca y que le permite regresar a la música en el género del regional mexicano que tanto le gusta.

"Estoy muy bien, bendito Dios. Siempre he querido regresar, pero pues ahora sí que no sabía ni cómo ni dónde. No fue por decisión propia que me ausenté.

"En este momento estoy feliz y agradecida y desde MasterChef dije que es una puerta que me estaba abriendo Dios y que nadie la va a poder cerrar. Este proyecto Music Battles Mexico viene a retroalimentar mi alma, mi espíritu y mi corazón".

La emisión, que se transmite los sábados, la regresa a los escenarios en su faceta de conductora.

"Es un proyecto interactivo y el público va a tener la oportunidad de elegir a la nueva figura del regional mexicano", aseguró.

La actriz compartió que durante una década tocó puertas y no se le abrieron.

"Fue poquito más de 10 años, toqué puertas en todos lados, no sólo en México, sino fuera del País y no había forma. ¿No sé por qué?, no sé si hubo alguien que lo hizo, desconozco, lo que sé es que no había ninguna oportunidad para mí.

"La pasé difícil, pero me dediqué a otras cosas muy nutritivas. Por ese lado estoy muy contenta porque me dediqué a mi interior, a lo espiritual, a nutrir mi alma, mi mente y ha sido un viaje, un proceso muy bonito de evolución y crecimiento".

La nacida en Sinaloa, como buena norteña, está acostumbrada a ser directa y hablar de frente, así que en su momento preguntó por qué ya no la contrataban, pero no encontró respuestas.

Paty destacó por su actuación en telenovelas como Cañaveral de Pasiones (1996), El Manantial (2001) y La Fea Más Bella (2006), entre muchas otras.

"Logré un lugar muy bonito que me dio la gente sin tener protagónicos, pero sí con un trabajo que me dio reconocimientos, premios y el cariño de la gente", externó.

Su historia actual es otra, ahora está al frente de una emisión que la tiene fascinada.