Sigue batalla legal

Ciudad de México

La conductora Ana María Alvarado dio una actualización a sus seguidores sobre la batalla legal que enfrenta con su exjefa Maxine Woodside, luego de que esta última aparentemente la despidiera de "Todo para la mujer", el programa en el que colaboraron por más de 30 años juntas.

El pasado fin de semana, la presentadora de "El precio de la fama" confirmó que había denunciado a la llamada Reina de la Radio: "Yo tengo que ser congruente con eso y seguir el proceso legal, ya les platiqué que todo está en manos de mis abogados y ellos están siguiendo los pasos que se deben y ya lo están realizando", aseveró en su transmisión.

Asimismo, externó que la ley permite igualar y poner a una persona más poderosa frente a una autoridad para aclarar la problemática.

"Quiero aclarar que no se me va la vida en esta demanda. No estoy obsesionada, no voy a ser más feliz si la gano o infeliz si la pierdo, simplemente estoy luchando por mis derechos y ya se está haciendo en tiempo y forma", detalló Alvarado.

EL PROCESO

Con el proceso legal, Ana pretende obtener una sentencia justa, en donde ya no se escuchen "caprichos", sino lo que la ley dicte.

"Yo puedo decir, hay esto, lo otro, que si me despidieron, no me despidieron, los discursos que ya escucharon. Nada más yo quiero estar frente a una autoridad que nos escuche y lleguemos a un acuerdo".

Si bien, dio algunos detalles del procedimiento, dejó en claro que le desea al éxito a las personas que siguen trabajando en el programa, además que no guarda resentimientos.

Recordemos que en meses pasados, Alvarado también detalló que no le dieron su liquidación correspondiente, mientras que Woodside alegó que en realidad su compañera seguía teniendo un lugar en la cabina.

LO MÁS ACTUAL

En la reciente transmisión de "El precio de la fama", Alvarado detalló que ella como Woodside acudirán al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el próximo lunes.

Las conductoras se presentarán a las 9:00 horas por orden del juez: "Estaré ahí presente para seguir el caso de la situación de mi trabajo en el radio, mismo trabajo que ya no tengo, mismo trabajo del que fui despedida", dijo.

Alvarado agradeció el apoyo de sus seguidores y reiteró que ha tratado de ser congruente a lo largo de su carrera; asimismo, aclaró que "Yo no le quiero hacer daño a nadie, lo he dicho en diferentes ocasiones, pero lo reitero nunca en mi vida voy a hablar mal de Maxine, la quiero, la respeto y le he aprendido mucho. Pero ahora es mi tiempo, mi tiempo de hacer mi carrera, de ver por mí, por mi beneficio, mis intereses y no dejar que me atropellen".