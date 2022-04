Bárbara Torres abre espacio para la mujer en la comedia

Bárbara Torres ha dado rostro a "Excelsa", una muy particular empleada doméstica, pero no se ha quedado allí. Desde hace muchos años la comediante ha tenido un genuino interés por producir, dirigir y escribir, y fue en ese proceso que se dio cuenta que había pocas mujeres escribiendo comedia en México.

"Cuando hicimos la serie de comedia 'Lorenza bebé a Bordo' se nos complicó mucho conseguir mujeres de producción, había mujeres pero las que escribían hacían drama, conseguir una mujer que escribiera comedia nos fue un poco más complicado", recordó, pero dice, ahora su equipo de trabajo tiene tanto hombres como mujeres, pues para ella es necesario tener este balance y que éste se refleje en el humor.

"Yo creo que no puedes hacer comedia solamente con hombres o solamente con mujeres, yo sí necesito saber si el humor es para un hombre o una mujer porque es diferente, hay cosas que puede decir un hombre que no puede decir una mujer o al revés en comedia, hay que saber acomodar los chistes para uno y para otro, y eso no es discriminatorio ni nada raro, pero hay un chiste sexual con las partes del hombre a lo mejor yo no lo puedo decir como un hombre", compartió.

Actualmente, Bárbara Torres trabaja de la mano del productor Andrés Tovar en una serie que espera pronto pueda tener una plataforma.

También se ha adaptado a las redes sociales como TikTok, donde tiene 4.4 millones de seguidores y, al mismo tiempo, ha dirigido formatos como "Sale el Sol", entre otros.

"Como actriz no me fue complicado nunca trabajar y meterme en ningún lado, fue el camino siempre muy amable para mí, pero como producción siempre es un poquito más complejo, pero ahí voy, me encanta, en teatro he hecho mis producciones, he estado dirigiendo algunas veces Sale el Sol, he estado algunas veces en producción porque me encanta, yo quiero meterme a producir porque me gusta mucho la parte creativa, yo no me conformaría solamente con actuar", compartió.

En su experiencia como escritora de comedia, dijo ser bastante obsesiva, pues los chistes no son cosa fácil.

"Yo soy muy meticulosa, hasta que no encuentro la frase no paro porque creo que el humor es un relojito, el chiste no puede caer ni antes ni después sino en el momento, y no es lo mismo decir blanco que algo claro, hay un montón de elementos a considerar".

¿Qué piensa de la polémica entre Will Smith?

Para Bárbara, hay una línea delgada entre lo que puede salir muy bien o muy mal en la comedia, ella, dice, desde que llega a un lugar identifica la energía, la misma actitud de la gente te va guiando sobre hasta dónde puedes bromear, qué tipo de temas serán bien recibidos o no, pero también recalca.

"Hoy por hoy también hay mucha susceptibilidad sobre muchas cosas, no digo que estuviera mal o bien, lo que creo es que siendo un actor y sabiendo lo que estás haciendo, pudiste quedarte tranquilo y pedir una disculpa, creo que eso era más correcto. Siendo actores nosotros también sabemos, dicen que entre bomberos no te quitas la manguera (es decir, no afectarnos entre iguales, estamos en lo mismo), y sabemos que en los Oscar se maneja ese tipo de humor, siempre han hecho burla, qué te digo".