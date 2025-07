Arrasa en Spotify

T iene nombre, discos, biografía, fotos de sus integrantes y un perfil verificado en Spotify. Pero The Velvet Sundown no existe.

Es una banda ficticia generada por inteligencia artificial que, en menos de un mes, logró superar los 937 mil oyentes mensuales en la plataforma.

Su estilo remite a una psicodelia suave, con guitarras tranquilas y voces masculinas.





SUS DISCOS

El primer álbum, Floating On Echoes, se publicó el 5 de junio. El segundo, Dust And Silence, llegó el día 20. Ambos están disponibles en YouTube, Apple Music, Amazon Music y Deezer.

En los créditos de composición, producción e interpretación solo aparece el nombre de la banda.

Las fotos del grupo también fueron generadas mediante Inteligencia Artificial. Ninguno de los rostros pertenece a personas reales, aunque ya cuentan con redes sociales asociadas en Spotify, como Facebook, Instagram y X.

La primera versión de su biografía en Spotify, redactada en un tono enigmático, incluía frases sin sentido como: "The Velvet Sundown no intenta revivir el pasado. Lo está reescribiendo", y otra que afirmaba que sonaban "como el recuerdo de un tiempo que en realidad nunca ocurrió pero que de alguna manera logran que se sienta real", esta última atribuida a Billboard.

UN FENÓMENO

En ese mismo espacio se presentaba a los integrantes: el cantante y mellotronista Gabe Farrow, el guitarrista Lennie West, Milo Rains -responsable de las texturas sintéticas- y el percusionista de espíritu libre Orion "Rio" Del Mar. Juntos, según el texto, construían "en silencio el sonido perfecto para perderse en él".

La revista Rolling Stone fue uno de los primeros medios en reportar el fenómeno. A partir de ahí surgieron más datos, pero también desinformación.

Un hombre identificado como Andrew Frelon dijo ser portavoz del grupo y declaró que su música había sido creada con la herramienta Suno, una IA que convierte texto en melodías.

Días después, él mismo confesó que todo había sido un montaje: "una trama deliberada para engañar a los medios".

La confusión llevó a que el propio perfil verificado de The Velvet Sundown en Spotify publicara un comunicado desmintiendo cualquier vínculo con Frelon o con cuentas que afirmaban representarles.

SECUESTRAN SU IDENTIDAD

"Alguien está intentando secuestrar la identidad de The Velvet Sundown publicando entrevistas no autorizadas, difundiendo fotos no relacionadas y creando perfiles falsos que afirman representarnos, ninguno de los cuales es legítimo, preciso ni está conectado de ninguna manera con nosotros.

"Han aparecido algunas entrevistas con una persona identificada como ´Andrew Frelon´, supuestamente hablando en nombre de The Velvet Sundown. No tenemos ninguna afiliación con esta persona, ni evidencia alguna que confirme su identidad o existencia. Hay un intento activo de tergiversar nuestro trabajo y apropiarse de algo que no crearon", se lee en el texto en inglés.

Spotify no ha emitido comentarios, pero su CEO, Daniel Ek, declaró a la BBC meses atrás que no planean prohibir la música creada con IA, salvo cuando se use para imitar artistas reales.

Por ahora, las cinco ciudades donde más se escucha a la banda en Spotify son Sídney, Melbourne, São Paulo, Londres y Estocolmo.

PREOCUPANTE

Organizaciones como Fairly Trained o la BPI insisten en que proyectos como The Velvet Sundown solo refuerzan las preocupaciones sobre derechos de autor y desinformación en el entorno musical actual.

The Velvet Sundown un grupo creado con Inteligencia Artificial.