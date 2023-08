Bad Bunny alborota las redes

Ciudad de México

Apenas sin que termináramos de carburar la noticia de que Al Pacino protagonizara el video musical que Bad Bunny está preparando, el cantante boricua sorprendió a sus seguidores con una serie de fotografías que compartió en Instagram hace un par de horas, en las que el intérprete de "Titi me preguntó" comparte algunos de los momentos que ha estado viviendo en los últimos días, sin embargo, de entre todas las imágenes que publicó, hubo una que llamó especial atención, pues "el conejo malo" aparece prácticamente desvestido, lo que ya generó reacciones de todo tipo, en las que felicita a Kendall Jenner por haberlo elegido como su pareja.

El músico compartió 55 publicaciones "de corrido" entre las que hay videos y fotografías.

Sin embargo, hay una fotografía en especial que ha desatado los malos pensamientos de muchas y muchos en redes, en la que el cantante aparece sin ropa, sin embargo, sólo fotografió su torso desnudo por lo que, lo que restaba de su cuerpo, quedó a la imaginación, pero eso no ha evitado que sus fans emitan su juicio acerca de la gran condición física que presumió el intérprete de "Where she goes".

Además de esta foto, hay un video que, si ves sin sonido, podría parecerte con poco significativo, pero, en realidad, es uno de los más reveladores de entre las 55 publicaciones, pues en él se puede escuchar la voz de Kendall de fondo.