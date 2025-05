La historia de Louise Glover: de Playboy a la necesidad de ayuda

Ciudad de México.- Louise Glover, exconejita de Playboy y figura del mundo del modelaje en los 2000, ahora vive en una tienda de campaña en Inglaterra y pide ayuda económica en Internet.

Tras una operación fallida de implantes dejó la industria del entretenimiento y cayó en la ruina. Hoy, a los 42 años, sobrevive durmiendo en su coche, paseando perros y buscando refugio temporal.

Ante la falta de apoyo y sin una red cercana, ahora lanzó una campaña en GoFundMe para comprarse una casa flotante donde reconstruir su vida.

"No me avergüenza pedir ayuda. He tocado fondo, pero quiero seguir", escribió. Dice que ha sido voluntaria, entrenadora, fisioterapeuta y cuidadora de animales, pero que el costo de vida la dejó fuera del sistema.

Necesito un techo, una puerta qué cerrar", afirma. Cada donación, dice, la acerca a una vida digna. Ahora, la exestrella busca sobrevivir... sin glamour, pero con dignidad.