´Sana´ con ayuda de su perrita

Desde entonces el actor quiso retribuir lo que recibió de su amiga y ayudar a más animalitos.

Después de una ruptura amorosa que tuvo a sus 38 años, Becker enfrentó una fuerte depresión que lo llevó a caer en las drogas. Cuando Martina llegó a su vida fue su refugio para decirles adiós a las adicciones.

"Los animales me salvaron la vida. Mi compadre César Millán, ´El Encantador de Perros´, es el mero mero de los perros del mundo. Él me regaló una perrita que se llama Martina, está viejita, tiene 21 años, no ve de un ojito porque tiene cataratas. Para mí los animales son el reflejo más claro de Dios en la Tierra. Ellos son los que merecen ser salvados", dijo Becker.