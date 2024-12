Acuerdo entre Axl Rose y Sheila Kennedy por demanda de agresión sexual

Por: Agencia Reforma

Diciembre 04, 2024 - 10:02 a.m.

El líder de Guns N' Roses, Axl Rose, y la ex modelo Sheila Kennedy llegaron a un acuerdo privado para resolver la demanda por agresión sexual presentada en 2023.

Según documentos obtenidos por Rolling Stone, ambas partes acordaron cerrar el caso de manera definitiva, sin posibilidad de reabrirlo, y asumir sus propios costos legales.

La denuncia, presentada bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York, señalaba que el supuesto incidente ocurrió en 1989, en una suite de hotel en Manhattan, cuando Kennedy tenía 26 años.

Según su relato, conoció a Rose en una discoteca de Nueva York, donde había sido invitada por una amiga para conocer a la banda. Tras conversar con el cantante, fue invitada a una fiesta en su habitación de hotel, aunque su amiga no fue incluida porque, según el cantante, "no era lo suficientemente atractiva".

Kennedy declaró que en la suite le ofrecieron drogas y alcohol. Inicialmente, Rose la habría empujado contra una pared y besado, y, aunque no rechazó el contacto en ese momento, aseguró que la interacción se tornó violenta más adelante.

Según la denuncia, durante la fiesta Rose habría tenido relaciones sexuales con otra modelo mientras Kennedy se retiraba con Ricki Rachtman, futuro presentador de MTV.

Kennedy alegó que Rose la persiguió hasta la habitación de Rachtman, la empujó al suelo, la agarró del pelo y la arrastró de vuelta a su suite, donde supuestamente ató sus manos con medias y la agredió sexualmente.

"Como lo he hecho desde el principio, niego las acusaciones. No hubo agresión", declaró Rose a al medio internacional.

"El señor Rose ha sufrido mucho a causa de esta demanda y me complace que ahora pueda seguir adelante con su vida", agregó E. Danya Perry, abogada del cantante.

Kennedy, quien fue nombrada Pet of the Year por Penthouse en 1983, ya había compartido esta historia en su autobiografía No One's Pet (2016) y en el documental Look Away (2021), el cual aborda el abuso sexual en la industria musical.

En la demanda, aseguró que el presunto incidente le generó ansiedad, depresión y síntomas similares al trastorno de estrés postraumático, lo que afectó su carrera.

Este caso no es el primero que involucra al vocalista de Guns N' Roses. En los años 90, Erin Everly y Stephanie Seymour, ex novias de Rose, presentaron acusaciones de abuso doméstico y sexual, resolviendo las demandas fuera de los tribunales.