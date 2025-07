Lanzará nueva autobiografía

Tras su exitoso concierto de despedida, Ozzy Osbourne anunció la publicación de su nueva autobiografía titulada "Last Rites", que llegará a librerías el próximo 7 de octubre bajo el sello Grand Central Publishing.

El libro se centrará en los múltiples problemas de salud que el icónico vocalista de Black Sabbath ha enfrentado en los últimos siete años, los cuales lo llevaron a tomar la decisión definitiva de retirarse de los escenarios, informó Rolling Stone.

Además de abordar sus dolencias físicas, "Last Rites" ofrecerá una mirada íntima a distintos episodios de su vida y carrera, como su tormentosa relación con Sharon Osbourne y los preparativos de su concierto de despedida, que tuvo lugar el pasado fin de semana en Birmingham, su ciudad natal.

MUCHO QUE CONTAR

La autobiografía también incluirá anécdotas de sus encuentros con leyendas del rock como Slash, Bon Scott, John Bonham y Keith Moon. También incluirá detalles sobre sus últimos momentos junto a Lemmy Kilmister, líder de Motörhead, fallecido en 2015.

"Si pudiera volver a empezar, ¿cambiaría algo? ¡Ni hablar! Si hubiera estado sobrio y limpio, no sería Ozzy. Si hubiera hecho cosas normales y sensatas, no sería Ozzy. He viajado por todo el mundo. He hecho cosas buenas y malas. Pero ahora mismo, no estoy listo para ir a ningún lado", reflexionó.

"Last Rites" será el segundo libro de Ozzy Osbourne, después de sus memorias "I Am Ozzy" de 2009. El evento de despedida, titulado Back to the Beginning, reunió a estrellas del metal y el rock como Metallica, Guns N´ Roses, Slayer, Tool y Lamb of God, con Tom Morello como director musical.