Si un atleta se mantiene en forma entrenando y practicando para ofrecer su mejor rendimiento, o si un médico debe estar al tanto de nuevas tendencias y noticias de salud para brindar la mejor consulta, así es Hugh Jackman: jamás deja de lado la preparación. ¡Siempre está al cien o más!

"Jamás puedes dar por sentado que ya lo sabes todo o que ya aprendiste todo. Siempre hay que actualizarse y prepararse, porque no sabes qué papel podrías hacer, y hay que estar alerta y preparado", aseguró, en entrevista.

CARISMÁTICO

Astro de impacto mundial, de los más carismáticos en Hollywood, residente en Nueva York y con éxitos como El Gran Showman, la franquicia X-Men y Van Helsing, el popular "Wolverine" platicó de su gusto por mantenerse en forma, y no sólo físicamente.

"Es que muchos asumen que mantenerse en forma es solamente para el físico, ir al gimnasio y cumplir la rutina, y creo que va más allá. Por eso tomo clases de canto, por eso continúo con clases de actuación, por eso leo mucho sobre trabajos recientes de directores, por eso continúo bailando y cuidando mi voz. Es un tema de actualizarse, entrenar y vocalizar, no importa si haces drama o un musical. Todo suma".

Y sí, afirmó, como se siente bien y sabe que se ve bien, eso es lo que quiere transmitirle a su familia, amigos, conocidos y seguidores.

"Lo que eres, transmites, y me encanta que tengan una imagen positiva de mí".

Hugh Michael Jackman, de 53 años y nacido en Australia, está catalogado como uno de los actores más carismáticos y queridos de su generación. Felizmente casado, y con dos hijos, ha sido reconocido como actor de cine, televisión y teatro, pero también en el canto.

Fue postulado al Óscar, al BAFTA y al Globo de Oro como Mejor Actor por su trabajo en Los Miserables; al Emmy, por su labor en Bad Education, y ganó el Tony, el galardón teatral de mayor prestigio, por su rol estelar en The Boys From Oz.

Presume, también, un Grammy por su trabajo para el soundtrack de El Gran Showman, una de sus películas más exitosas, que recaudó más de 435 millones de dólares en todo el mundo y la convirtió en la quinta más remunerable en la categoría de musicales.

"No creo que haya nadie que rechace un reconocimiento, el que sea. A todos nos gusta que reconozcan nuestro trabajo, y aunque suene a cliché, creo que hasta hoy ha sido un premio extraordinario que el público me abra las puertas de su casa y su corazón y reconozca lo que hago. Soy muy feliz con mi trabajo, con mi vida, pero ser aceptado con todo esto es algo fuera de serie".

LO NUEVO

Jackman acaba de presentar en el Festival de Toronto (TIFF) la película The Son, la cual forma parte de la trilogía de Florian Zeller sobre historias familiares, y llega luego de The Father, que le otorgó a Anthony Hopkins su segundo Óscar. El australiano afirmó que hacer drama lo seduce y lo desafía.

"No se trata sólo de llorar o de hacer caras de drama. Se trata de meterte a un ambiente que no es el tuyo y de darle una credibilidad única. Es un reto que no siempre puedo tener como actor porque, vaya, no siempre encuentras historias como esta, y me fascina que pude hacer a Peter Miller, un personaje que me hizo crecer mucho".

EN BROADWAY