Concierto épico de Linkin Park en Monterrey

MONTERREY, NL.- Desde la ciudad del emblemático Cerro de la Silla, Linkin Park coronó su exitoso From Zero World Tour por México, ante un sold out de 19 mil 500 frenéticos admiradores.

Con un espíritu efervescente tras escuchar por todo lo alto del Estadio de Borregos "El Corrido de Monterrey", en voz del desaparecido Vicente Fernández, los regios recibieron a la agrupación californiana a las 21:13 horas.

De pie, el público dio la bienvenida a Mike Shinoda (vocalista y multinstrumentista), Emily Armstrong (vocalista), Colin Brittain (baterista), Dave Phoenix Farrell (bajista), Joe Hahn (tecladista) y Alex Feder (guitarrista).

El de anoche fue un concierto especial y único, porque por primera vez Emily cantó en Monterrey, pues apenas el año pasado se integró a la banda, luego de la muerte de Chester Bennington en 2017.

Dividido en cinco actos, el espectáculo arrancó con "Somewhere I Belong", "Crawling" y "New Divide".

Un sencillo "muchas gracias" en español, por parte de Mike, fue como agradeció la presencia de la apasionada audiencia.

Una extensa pasarela que cruzó la zona de Cancha, acercó a Mike y Emily al público que coreó junto a ellos "The Emptiness Machine".

Linkin Park emprendió su gira mundial con motivo de su octavo álbum titulado From Zero.

Desde su disco debut, allá por el año 2000 (Hybrid Theory), el grupo de nu metal y rock electrónico, ha conquistado a varias generaciones que aplauden y veneran su estilo.

La noche cálida permitió a los miles de espectadores disfrutar en su máximo esplendor a Linkin Park y su poderoso setlist, cuyo segundo acto incluyó "The Catalyst", "Burn It Down", "Over Each Other", "Waiting For the End", "Castle of Glass" y "Two Faced".

Hasta la primera hora de concierto, ninguno de los vocalistas había interactuado con sus fans, quienes en cambio, como una muestra de su fidelidad, corearon fuerte "Linkin, Linkin, Linkin".

Otro coro que entonaron los presentes fue el de "Chester, Chester, Chester", cuando se proyectó en las pantallas laterales del escenario a un fan que sostenía la imagen del desaparecido vocalista.

Para el tercer acto, la banda ofreció "Lost", "Good Things Go" y "What I've Done", siendo este último tema favorito de memes en redes sociales, en referencia a la colaboración de Michael Bay con Linkin Park en la película Transformers.

En la recta final del concierto, para el cuarto acto del From Zero World Tour, se escucharon "Overflow", "In The End" y "Faint".

Fue tal la alegría de la audiencia de tener a Linkin Park en la Ciudad, que durante todo el espectáculo no paró de cantar, y hasta Mike exclamó en un claro español: "Increíble, Monterrey".

Para decir adiós, Linkin Park sacó bajo la manga las últimas canciones de la noche: "From the Inside" y "Heavy Is the Crown".

A unos minutos de concluir el concierto, Mike dirigió un mensaje de agradecimiento en español, mientras leía el texto escrito en una hoja de papel.

"Buenas noches Monterrey, estamos muy felices de estar aquí en tu hermosa ciudad. Gracias por apoyar nuestro nuevo álbum y gracias por darle la bienvenida a los nuevos miembros de nuestra banda. Los amamos. ¡Viva México!", compartió el vocalista entre gritos de los asistentes.

A las 23:00 horas, la banda californiana cerró su From Zero World Tour con el tema "Bleed It Out".